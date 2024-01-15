Unternehmensprofil

Die Land Securities Group ist Englands führender REIT mit einem Besitzportfolio von über 14 Milliarden britischen Pfund. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die zwei Bereiche Retail (Einkaufszentren) und London (Büro- und Geschäftsräume). Das Unternehmen investiert in Immobilien und entwickelt Büros, Geschäfte, Einzelhandelslager, Lebensmittel-Supermärkte, Freizeit-, Industrie- und Lagerräume und verwaltete seine Liegenschaften.

Offizielle Webseite: https://www.landsec.com