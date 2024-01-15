Land Securities Group
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H T
WKN A2DW9E
ISIN GB00BYW0PQ60
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Land Securities Group
Kennzahlen (in GBP)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mio)
|724,55
|673,66
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|417,14
|383,44
|344,00
|396,00
|-341,00
|Gewinn/Aktie
|0,82
|0,78
|0,46
|0,53
|-0,43
|Dividende/Aktie
|0,44
|0,42
|0,41
|0,40
|0,40
|Rendite (%)
|6,26
|5,96
|7,45
|7,35
|6,02
|KGV
|12,65
|13,70
|11,97
|10,32
|-
|KUV
|7,28
|7,80
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Land Securities Group ist Englands führender REIT mit einem Besitzportfolio von über 14 Milliarden britischen Pfund. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die zwei Bereiche Retail (Einkaufszentren) und London (Büro- und Geschäftsräume). Das Unternehmen investiert in Immobilien und entwickelt Büros, Geschäfte, Einzelhandelslager, Lebensmittel-Supermärkte, Freizeit-, Industrie- und Lagerräume und verwaltete seine Liegenschaften.
Offizielle Webseite: https://www.landsec.com