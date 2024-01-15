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Land Securities Group

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WKN A2DW9E
ISIN GB00BYW0PQ60
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mio) 724,55 673,66 - - -
    Nettogewinn (Mio) 417,14 383,44 344,00 396,00 -341,00
    Gewinn/Aktie 0,82 0,78 0,46 0,53 -0,43
    Dividende/Aktie 0,44 0,42 0,41 0,40 0,40
    Rendite (%) 6,26 5,96 7,45 7,35 6,02
    KGV 12,65 13,70 11,97 10,32 -
    KUV 7,28 7,80 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Land Securities Group ist Englands führender REIT mit einem Besitzportfolio von über 14 Milliarden britischen Pfund. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die zwei Bereiche Retail (Einkaufszentren) und London (Büro- und Geschäftsräume). Das Unternehmen investiert in Immobilien und entwickelt Büros, Geschäfte, Einzelhandelslager, Lebensmittel-Supermärkte, Freizeit-, Industrie- und Lagerräume und verwaltete seine Liegenschaften.

    Offizielle Webseite: https://www.landsec.com

    Aktionärsverteilung