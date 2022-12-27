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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Levi Strauss & Co.

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H T
WKN A2PFHR
ISIN US52736R1023
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Levi Strauss & Co.

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    dpa-AFX News zu Levi Strauss & Co.

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Levi Strauss & Co.

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,08 6,76 6,28 6,36 6,18
    Nettogewinn (Mrd) 0,66 0,60 0,58 0,21 0,25
    Gewinn/Aktie 1,74 1,54 1,46 0,53 0,63
    Dividende/Aktie 0,68 0,60 - 0,50 0,48
    Rendite (%) 2,77 2,44 - 2,86 3,12
    KGV 14,34 15,91 15,09 32,94 24,43
    KUV 1,34 1,42 0,36 0,29 0,25

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende