Levi Strauss & Co.
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H T
WKN A2PFHR
ISIN US52736R1023
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Levi Strauss & Co.
dpa-AFX News zu Levi Strauss & Co.
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,08
|6,76
|6,28
|6,36
|6,18
|Nettogewinn (Mrd)
|0,66
|0,60
|0,58
|0,21
|0,25
|Gewinn/Aktie
|1,74
|1,54
|1,46
|0,53
|0,63
|Dividende/Aktie
|0,68
|0,60
|-
|0,50
|0,48
|Rendite (%)
|2,77
|2,44
|-
|2,86
|3,12
|KGV
|14,34
|15,91
|15,09
|32,94
|24,43
|KUV
|1,34
|1,42
|0,36
|0,29
|0,25