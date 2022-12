Kultmarken wie Rolls-Royce, Levi Strauss und Walt Disney stehen bei den Aktienexperten von BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag hoch im Kurs.

Rolls-Royce Holdings: Turnaround Spekulation

Bekannt sind die Holdings vor allem für den Bau von Jet-Triebwerken sowie von Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Spannend im Flugbereich ist auch die Sparte “Entwicklung von Elektroantrieben", die von Siemens übernommen wurde. Ein wichtiger Eckpfeiler des Geschäfts ist zudem die Wartung von Triebwerken. Außerdem ist man in den Bereichen Schifffahrt und – sehr spannend – Energietechnik tätig. Hier tüftelt man auch an einem Mini-AKW, das dezentral und sicher Energie liefern soll. Das ist gerade jetzt wegen des geplanten Ausstieg der EU aus fossilen Energieträgern interessant. Die Rolls-Royce-Aktie notiert trotzdem auf niedrigem Niveau. Für Spekulanten könnte dies also eine gute eine Turnaround-Chance sein.

Stoppkurs bei 0,65 Euro setzen.

Von Martin Blümel, BÖRSE ONLINE

Levi Strauss Aktie: Verschmähte Kultmarke

Der 20. Mai 1873 gilt als Geburtsstunde der Blue Jeans. Damals wurde dem aus Franken stammenden Textilhändler Levi Strauss das Patent erteilt, Hosen aus festem Denim-Stoff mit Nieten zusammenzuhalten. Daraus entstand die Kultmarke Levi‘s. Börsennotiert ist das Unternehmen erst seit 2019. Nach keiner kurzen Hype-Phase verschwand die Aktie wieder aus dem Fokus der Börsianer, die seinerzeit alles verschmähten, was nichts mit Technologie zu tun hatte. Das könnte sich mit der Berichterstattung über den 150. Jahrestag des Jeans-Patents 2023 ändern. Die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter zwölf ist für US-Verhältnisse günstig. Und Jeans werden wohl auch in 150 Jahren noch nicht out sein.

Stoppkurs bei 9,95 Euro setzen.

Von Jens Castner, Chefredakteur BÖRSE ONLINE

Walt Disney: Unterhaltungs-Aktie mit Kult-Charakter

Mit einem Paukenschlag tritt Walt Disney ins Rampenlicht: Der US-Unterhaltungskonzern holte den langjährigen Chef Bob Iger zurück an die Konzernspitze. Er soll nun die Gewinne der Streaming-Dienste steigern. Berichte über eine mögliche Fusion mit Apple bezeichnete Iger zwar als „reine Spekulation”. Dabei brachte er ein solches Zusammengehen einst selbst ins Gespräch. Nun betont er, der Mutterkonzern von Micky Mouse, den Marvel- und den Star-Wars-Helden könne sich allein behaupten und verkündet die neue Marschroute für den Streamingdienst Disney+: Dort gilt künftig Profitabilität vor Kundenwachstum. Die Aktie ist kräftig unter die Räder gekommen, so günstig war sie zuletzt im März 2020. Einsammeln und liegen lassen. Stopp bei 75 Euro setzen.

Von Sonja Funke, BÖRSE ONLINE

