Unternehmensprofil

Die Merck KGaA ist ein international ausgerichteter Wissenschafts- und Technologiekonzern. Der Bereich Healthcare erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet innovative verschreibungspflichtige Arzneimittel und Biopharmazeutika zur Behandlung von Krebserkrankungen, Multipler Sklerose, Unfruchtbarkeit, Wachstumsstörungen sowie bestimmten Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Diese Aktivitäten waren mit der Übernahme, der Serono S.A. 2007, der Millipore Corp. 2010 und der Sigma-Aldrich Corp. 2015 erheblich ausgeweitet worden. Der Bereich Life Science operiert mit den Geschäftseinheiten Research Solutions, Process Solutions und Applied Solutions, in denen sich Merck als ein führender globaler Anbieter von Tools, hochwertigen Chemikalien und Ausrüstung für Forschungslabore, Biotech- und Biopharmahersteller sowie die Industrie sieht. Der kleinste Bereich Performance Materials umfasst die Geschäftseinheiten Semiconductor Solutions, Display Solutions und Surface Solutions.

Offizielle Webseite: https://www.merckgroup.com