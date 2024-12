Was sind die besten Aktien des deutschen Leitindex DAX? Von Deutsche Telekom bis Daimler Truck – darum sollten Sie diese Kandidaten jetzt unbedingt kaufen.

Der DAX zählt zu den berühmtesten Aktien-Indizes der Welt. Kein Wunder: Schließlich enthält der deutsche Leitindex einige der berühmtesten Unternehmen überhaupt und hat ein paar echte Industrieschwergewichte zu bieten.

Mit Erfolg: Der DAX knackte dieses Jahr neue Rekorde und liegt mittlerweile über 20.000 Punkte – ein davor nie dagewesener Meilenstein. Doch welche der 40 DAX-Aktien sind jetzt die besten, die man kaufen kann und die einem auch nächstes Jahr und darüber hinaus viel Freude im Depot bereiten werden?

Wir haben uns auf die Suche nach diesen Kaufkandidaten gemacht – und sie gefunden.

Die besten Aktien aus dem DAX, die man jetzt kaufen kann

Die Unternehmen aus dem DAX bieten eine Vielzahl an Vorteilen. Nicht nur zeichnen sie sich alle durch eine gewisse Größe und langjährigen Erfolg aus. Die meisten verfügen zudem über ein stabiles und wettbewerbssicheres Geschäftsmodell, solide Fundamentaldaten und zahlen im besten Fall sogar noch eine Dividende.

Das klingt alles sehr verlockend – doch welche Aktien sind aus diesem Index wirklich die besten, bei denen man jetzt unbesorgt zugreifen kann? Um das herauszufinden, führten wir eine Aktien-Analyse mit dem Stock-Screening-Tool des Finanzportals „TipRanks“ durch. Mithilfe von diesem kann man Aktien anhand einer Vielzahl an unterschiedlichen Kriterien filtern.

Wir stellten das Tool also so ein, dass es uns nur Aktien aus dem DAX zeigen sollte, die vom Analystenkonsens mehrheitlich eine starke Kaufempfehlung erhalten. Außerdem sollten die Kurschancen in den kommenden zwölf Monaten bei mindesten 20 Prozent liegen – es kann sich also lohnen, diese Aktien jetzt noch vor Jahresende zu kaufen. Doch das i-Tüpfelchen kommt noch: Die entsprechenden DAX-Aktien sollten auch nach dem Kriterium des Smart Scores ein Ranking von „Outperform“ erhalten. Doch was bedeutet das genau?

Der Smartscore bewertet Aktien basierend auf acht verschiedenen Kriterien auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei werden nicht nur klassische Faktoren wie Fundamentaldaten und technische Analyse berücksichtigt, sondern auch Analystenbewertungen, Insidergeschäfte, die Einschätzungen von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefonds, Anlegerstimmungen und Nachrichtenberichte. Das Tool nutzt hierfür fortschrittliche Algorithmen, die Tausende von Websites durchforsten, Informationen analysieren und verknüpfen. Es erkennt Begriffe, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und bewertet, ob die Stimmung eher positiv (bullish) oder negativ (bearish) ist. Aus diesen acht Kriterien errechnet das System den Smartscore. Aktien mit einem Wert von eins bis drei gelten als "Underperform", vier bis sieben als "Neutral", und ein Score von acht bis zehn signalisiert "Outperform".

Und folgende geniale DAX-Aktien kamen dabei heraus:

Aktie Kursziel in Euro Kurschance in Prozent Smart Score Deutsche Telekom 36 21 9 Deutsche Bank 20 18 10 E.ON 15 26 8 Daimler Truck 46 23 10 RWE 41 38 10 Merck 182 28 8

Lesen Sie auch: Analysten mit eindeutiger Ansage: Das wird der Aktienmarkt bald auf jeden Fall machen

Oder: Die reichsten Aktien der Welt: Diese neuen ETFs machen Sie mit Cashflow-Aristokraten vermögend