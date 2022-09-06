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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Microvision

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WKN A1JUDY
ISIN US5949603048
Börse -
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    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e
    Umsatz () - 2.592.500,00
    Nettogewinn () - -52.300.000,00
    Gewinn/Aktie - -0,21
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV 17,41 87,50

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende