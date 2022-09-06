Microvision
%
H T
WKN A1JUDY
ISIN US5949603048
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Microvision
dpa-AFX News zu Microvision
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision wird von Lake Fusion Technologies und Timberline Aerospace an Bord geholt, um die Einführung des IRIS-Sensorpakets voranzutreiben
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision und Avular wollen in Zusammenarbeit die Integration von autonomer Sensorik und Drohnen für Infrastrukturanwendungen der nächsten Generation vorantreiben
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision gibt Vereinbarung zur Übernahme von Luminar Assets bekannt, um die Geschäftsstrategie zu beschleunigen und das Produktportfolio zu erweitern
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision arbeitet mit führendem Photonik-Ökosystem zusammen, um FMCW-Lidar-Geschäft zu übernehmen
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision erlangt TISAX-Bewertung, eine bedeutende Leistung in der globalen Autoindustrie
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision kündigt Retail Investor Day in Redmond (WA) am 20. Mai 2025 an
- -%
IRW-News: MicroVision, Inc.: MicroVision meldet die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2024
Kennzahlen (in )
|2026e
|2025e
|Umsatz ()
|-
|2.592.500,00
|Nettogewinn ()
|-
|-52.300.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-0,21
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|-
|-
|KUV
|17,41
|87,50