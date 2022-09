Ein Short-Squeeze ist eine Möglichkeit, unabhängig vom makroökonomischen Geschehen eine gute Rendite einzufahren. Doch selbstverständlich gibt es auch hier einige Risiken. Doch bei welchen Aktien lohnt sich überhaupt eine solche Wette? Von Johann Werther

In den letzten Jahren hat vor allem durch Aktien wie GameStop der Short-Squeeze von sich reden gemacht. Hierbei wird eine Aktie durch gute Nachrichten (bzw. Meme-Trader) vielfach an den Börsen nachgefragt, während ein nicht unwesentlicher Teil der Aktien von Shortsellern leerverkauft wurde. Steigt aufgrund dieser Nachfrage die Aktie, müssen diejenigen, welche auf fallende Kurse gewettet haben, ihre Position schließen, die Aktie also kaufen. Das hat zumeist zur Folge, dass es hier nochmals eine Preisexplosion gibt und die Aktien in ungeahnte Höhe innerhalb weniger Minuten steigen können.

Es müssen allerdings nicht immer Meme-Aktien sein, mit denen sich Anleger schnell mal die Hände verbrennen können, auf die Privatanleger setzen müssen, um solch ein Szenario zu erreichen. Inzwischen haben vornehmlich Hedgefonds damit begonnen, verstärkt Technologieunternehmen mit negativen Cashflows zu shorten. Das beste Beispiel dafür war Coinbase, welche durch ihre Meldung einer Kooperation mit BlackRock 45 Prozent in die Höhe stiegen, da viele Shortseller hier ihre Position schließen mussten.

Deswegen hier jetzt drei Aktien, welche vielleicht kurz vor einem Short-Squeeze stehen könnten. Doch Vorsicht! Unternehmen werden nicht einfach zum Spaß geshortet und es besteht hier ein erhöhtes Verlustrisiko für Anleger.

Danimer Scientific (23 Prozent Shortvolumen)

7 Prozent Verlust in den letzten fünf Tagen und 36 Prozent in den roten Zahlen seit Jahresanfang, das haben sich Aktionäre von Danimer Scientific sicher anders vorgestellt. Der SPAC aus dem Jahr 2020 übernimmt an sich eine gewichtige Aufgabe in unserem Ökosystem und produziert biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe.

Das größte Problem des Unternehmens ist allerdings die Profitabilität, welche einfach noch nicht in Sicht ist, weshalb das Unternehmen ankündigen musste, 175 Millionen US-Dollar in Schulden zu verkaufen. Daraufhin stürzte die Aktie Intraday zweistellig ab und wurde letztlich und endlich hier zum Ziel vermehrter Shortseller-Attacken, sodass 23 Prozent des aktuellen Free Floats von Shortsellern benutzt werden

MicroVision (24 Prozent Shortvolumen)

Nummer 2 auf dieser Liste ist ein ehemaliger Favorit der Reddit und Wall-Street-Bets Community, nämlich MicroVision. Das Unternehmen entwickelt eine Lasertechnologie, mit der autonom fahrende Autos ihre Umgebung scannen und besser wahrnehmen können, um Unfälle zu vermeiden und ein besseres Fahrerlebnis zu gewährleisten. Bereits im Jahr 2021 machte die Aktie mehrere Short Squeezes mit, ist aber nun an einem Punkt angekommen, an dem die Reddit-Trader das Interesse an der Aktie verloren zu haben scheinen.

Wer also auf die Bewegung der mit 24 Prozent der Aktie geshorteten Freefloats wartet, muss auf unternehmensspezifische News hoffen. Kommen diese, steht der stark gefallenen und leerverkauften Aktie vielleicht bald wieder das Comeback bevor.

AppHarvest (24 Prozent Shortvolumen)

Mit ebenfalls 24 Prozent des Free Floats in Händen von Shortsellern sieht es für die als SPAC 2021 an die Börse gegangene AppHarvest aktuell nicht besonders gut aus. Wie der Name schon verrät, beschäftigt sich das Unternehmen mit Technologie im Agrarbereich und will die Anbaukultur durch neue Gewächshaustechnologien, die 30-mal so schnell wachsen und dabei nur ein Zehntel an Wasser verbrauchen, revolutionieren. Bisher hat es sich an der Börse jedoch nicht ausgezahlt, diese Aktie zu halten, denn von den ursprünglichen 35 US-Dollar, welche eine Aktie beim SPAC wert war, sind nur noch 4 US-Dollar übrig geblieben.

Schon zu Anfang des Jahres wurde hier sehr deutlich klar, dass die Shortseller Attacken zunehmen würden, als jene Hedgefonds die Aktie um 20 Prozent aufgrund von schlechten Nachrichten bei einer Beteiligung abschmieren ließen. Mit 24 Prozent des geshorteten Free Floats könnte sich die Aktie allerdings leicht wieder zurück in den zweistelligen Bereich kämpfen.