Unternehmensprofil

NRG Energy, Inc. ist ein Energieversorger, der für die wettbewerbsintensiven Strommärkte in den USA Energie und Energieprodukte produziert, verkauft und liefert sowie entsprechende Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen besitzt und betreibt Anlangen mit einer Gesamtleistung von rund 52.000 MW. Darüber hinaus ist NRG Energy im Energiegroß- und Treibstoffhandel sowie im Bereich Transportdienste aktiv.

Offizielle Webseite: https://www.nrgenergy.com