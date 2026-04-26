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NRG Energy

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WKN A0BLR4
ISIN US6293775085
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 38,52 36,64 30,71 28,13 28,82
    Nettogewinn (Mrd) 2,28 1,90 0,86 1,13 -0,20
    Gewinn/Aktie 10,53 7,84 4,09 5,14 -1,12
    Dividende/Aktie 2,07 1,93 1,76 1,63 1,51
    Rendite (%) 1,54 1,42 1,11 1,81 2,92
    KGV 11,89 14,43 38,93 17,55 -
    KUV 0,76 0,80 1,00 0,65 0,37

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    NRG Energy, Inc. ist ein Energieversorger, der für die wettbewerbsintensiven Strommärkte in den USA Energie und Energieprodukte produziert, verkauft und liefert sowie entsprechende Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen besitzt und betreibt Anlangen mit einer Gesamtleistung von rund 52.000 MW. Darüber hinaus ist NRG Energy im Energiegroß- und Treibstoffhandel sowie im Bereich Transportdienste aktiv.

    Offizielle Webseite: https://www.nrgenergy.com

    Aktionärsverteilung