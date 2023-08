Diese US-Value-Aktien bieten Riesen-Ausschüttungen. Denn neben einer ansehnlichen Dividendenrendite von bis zu 5,39 Prozent, erhöhen diese Aktien ihre Dividenden jedes Jahr auch noch massiv. Teilweise um bis zu 159 Prozent pro Jahr! In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bei der Beurteilung der Dividende kommt es nicht nur auf eine ansehnliche Dividendenrendite an, sondern auch auf eine kraftvolle Steigerung. Börsen-Legenden wie Peter Lynch gehen davon aus, dass die Börse langfristig um 8 Prozent pro Jahr wächst, weil die Unternehmensgewinne im Schnitt um 8 Prozent pro Jahr zulegen. Wer also den Markt schlagen will, der sucht sich Aktien, die ihre Gewinne deutlicher steigern und somit auch viel höhere Dividenden-Steigerungen ermöglichen. Und diese 20 US-Value-Aktien bieten sagenhafte Steigerungen:

Bis zu 159 Prozent Dividenden-Wachstum pro Jahr

Bloomberg Dividenden-Wachstum

Für die Auswertung haben wir am Bloomberg-Terminal alle Aktien aus dem amerikanischen Index S&P 500 angeschaut. Von den 500 Aktien haben wir die Aktien so sortiert, dass diejenigen oben stehen, die ihre Dividende in den vergangenen 5 Jahren pro Jahr am meisten gesteigert haben. Herausgefiltert wurden Werte, die weniger als 2,0 Prozent Dividendenrendite bieten.

Und so steht Pioneer Natural Resources ganz oben in der Tabelle. Das Öl- und Gas-Unternehmen, welches vor allem in den USA aktiv ist, konnte seine Dividendenrendite in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt jedes Jahr um 158,76 Prozent steigern. Ein enormer Wert. Insgesamt kommt die Pioneer Natural Resources-Aktie auf eine Dividendenrendite von 3,29 Prozent. Zusammen mit einem KGV von 10,8 ist die Aktie gut bewertet. Und auch im Chart stimmt die Lage: Die Aktie konnte soeben die 200-Tage-Linie überwinden und ein goldenes Kreuz deutet sich an. Anleger steigen ein.

An Position zwei findet sich ebenfalls ein Energie-Unternehmen wieder: Nämlich Diamondback Energy. Das Unternehmen ist vor allem in Texas aktiv und fördert hier Erdöl und Erdgas. Dabei ist auch die Diamondback Energy Aktie zuletzt ausgebrochen und bietet mit 3,77 Prozent eine ansehnliche Dividendenrendite. Diese wurde im Übrigen in den vergangenen fünf Jahren pro Jahr um 122,91 Prozent gesteigert. Zudem ist der Wert eine echte Value-Aktie, weist ebenfalls nur ein KGV von 7,8 auf. Anleger steigen ein mit Stopp auf der 200-Tage-Linie.

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index finden Sie ebenfalls Werte wie die drittplatzierte Devon Energy oder auch Broadcom, welche ihre Dividenden jedes Jahr enorm steigern. Investieren können Anleger mit einem Zertifikat.

Auch Schwergewichte unter den besten Dividenden-Aktien

Doch nicht nur Energie-Unternehmen steigerten ihre Dividenden zuletzt stark. Auch Schwergewichte der Banken-Branche wie Goldman Sachs und Morgan Stanley legten deutlich zu. Die Goldman Sachs Aktie steigerte ihre Dividendenrendite in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt jedes Jahr um 26,81 Prozent und kommt jetzt auf eine Dividendenrendite von 3,16 Prozent.

Bei der Konkurrenz von Morgan Stanley sind es 24,77 Prozent pro Jahr Steigerung gewesen und somit kommt die Morgan Stanley Aktie jetzt auf eine Dividendenrendite von 3,87 Prozent.

Doch auch der Hersteller von integrierten Schaltkreisen bzw. Netzwerkadaptern und Geräten zur Übertragung von Daten namens Broadcom konnte seine Ausschüttung stark steigern. In den vergangenen fünf Jahren ging es im Schnitt pro Jahr um 23,34 Prozent nach oben und somit kommt der Wert jetzt auf eine Dividendenrendite von 2,22 Prozent. Zudem legte die Broadcom-Aktie zuletzt stark im Wert zu. Anleger beobachten die Aktie.

