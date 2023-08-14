Orix Corporation

Unternehmensprofil

Die ORIX Corp. ist die Obergesellschaft eines diversifizierten Konzerns mit Schwerpunkt im Finanzbereich. Dazu gehören zum einen das Finanz- und Gebührengeschäft sowie das Leasing und die Vermietung von Kraftfahrzeugen, elektronischen Messgeräten und ICT-bezogenen Geräten. Zum anderen werden Bankgeschäfts betrieben und Konsumentenkredite vergeben. Außerdem werden Flugzeug- und schiffsbezogene Finanzierungen und Investitionen getätigt. ORIX USA, ORIX Europe sowie Asia and Australia sind mit der Finanz-, Investitions- und Vermögensverwaltung in den jeweiligen Regionen befasst. Aktivitäten auf dem Gebiet Lebensversicherungen runden das Angebot ab. Darüber hinausgehende Tätigkeitsfelder betreffen die Immobilienentwicklung, Vermietung und Verwaltung, das Facility Management und das Immobilien-Asset-Management, Private-Equity-Investitionen und Konzessionen sowie Erneuerbare Energien im In- und Ausland, den Stromvertrieb, den Verkauf von Solarmodulen, das Recycling und die Abfallwirtschaft.

Offizielle Webseite: https://www.orix.co.jp