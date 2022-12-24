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Pinnacle West Capital

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WKN 853915
ISIN US7234841010
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,94 5,30 5,34 5,12 4,70
    Nettogewinn (Mrd) 0,73 0,59 0,63 0,63 0,52
    Gewinn/Aktie 5,65 4,72 5,15 5,35 4,42
    Dividende/Aktie 3,82 3,71 3,61 3,55 3,49
    Rendite (%) 3,79 3,67 4,07 4,19 4,86
    KGV 18,12 21,38 17,22 15,84 16,25
    KUV 2,22 2,28 1,99 1,88 1,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Pinnacle West Capital Corp. ist Holding der Arizona Public Service Co. (APS). APS ist ein vertikal integrierter Energieversorger, der nahezu den gesamten Staat Staates Arizona als Einzel- und Großhändler mit Strom versorgt; ausgenommen sind etwa die Hälfte des Großraums Phoenix sowie die Metropolregion Tucson und Mohave County im Nordwesten Arizonas. APS beliefert rund 1,2 Millionen Kunden. Die Gesellschaft verfügt im regulierten Markt (im Eigenbesitz oder angemietet) über eine Erzeugungskapazität von 6.426 MW (Stand Jahresende 2014); zusätzliche Kapazitäten stehen aufgrund von Stromankaufverträgen zur Verfügung, darunter eine Vielzahl von Vereinbarungen über den Kauf von erneuerbarer Energie. Weitere Tochterfirmen von Pinnacle West sind El Dorado Canyon und Bright Energy (BCE).

    Offizielle Webseite: https://www.pinnaclewest.com

    Aktionärsverteilung