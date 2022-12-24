Unternehmensprofil

Pinnacle West Capital Corp. ist Holding der Arizona Public Service Co. (APS). APS ist ein vertikal integrierter Energieversorger, der nahezu den gesamten Staat Staates Arizona als Einzel- und Großhändler mit Strom versorgt; ausgenommen sind etwa die Hälfte des Großraums Phoenix sowie die Metropolregion Tucson und Mohave County im Nordwesten Arizonas. APS beliefert rund 1,2 Millionen Kunden. Die Gesellschaft verfügt im regulierten Markt (im Eigenbesitz oder angemietet) über eine Erzeugungskapazität von 6.426 MW (Stand Jahresende 2014); zusätzliche Kapazitäten stehen aufgrund von Stromankaufverträgen zur Verfügung, darunter eine Vielzahl von Vereinbarungen über den Kauf von erneuerbarer Energie. Weitere Tochterfirmen von Pinnacle West sind El Dorado Canyon und Bright Energy (BCE).

Offizielle Webseite: https://www.pinnaclewest.com