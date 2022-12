Aktien-Experten erwarten für das laufende vierte Quartal einen Gewinnrückgang der Unternehmen im S&P 500. Wie hoch dieser ausfallen soll und bei welchen Aktien die Experten jetzt zum Verkauf raten.

Laut neuesten Daten von FactSet sollen die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im laufenden vierten Quartal im Schnitt um 2,8 Prozent fallen. Das wäre der erste Rückgang seit dem dritten Quartal 2020 als die Gewinne um durchschnittlich 5,7 Prozent fielen.

„Eine Verlangsamung der nominalen Aktivität bedeutet weniger Umsatzwachstum und Abwärtsdruck auf die Margen“, schrieb Dennis DeBusschere, Gründer von 22V Research, in einer Kundenmitteilung. "Gleichzeitig hat sich die Stimmung des Managements in Bezug auf zukünftige Gewinne, gemessen mit dem Natural Language Processing Tool Amenity, stark ins Negative gekehrt. Der lang erwartete Gewinnrückgang ist eingetreten." Doch bei welchen Aktien raten die Experten jetzt konkret zum Verkauf?

Diese 10 Aktien empfehlen die Experten zu Verkaufen

finance.yahoo.com 10 Aktien verkaufen

Die Experten von Yahoo Finance haben sich die Aktien im S&P 500 angeschaut, die prozentual am meisten Verkaufratings von den Analysten bekommen. Insgesamt gibt es 10.835 Aktienratings. Davon sind 55,3 Prozent Kaufempfehlungen, 38,8 Prozent raten zum Halten und nur 5,9 Prozent zum Verkaufen. Deswegen stechen die Unternehmen in der obigen Liste schon hervor, weil teilweise mehr als die Hälfte aller Empfehlungen zum Verkauf raten. So sieht es bei Principal Financial Group mit 56 Prozent Verkaufempfehlungen nicht so rosig aus, ebenso bei T. Rowe Price oder Consolidated Edison, die ebenfalls über 50 Prozent Verkaufratings haben.

Auch Clorox, Lumen oder Paramount Global B bestechen aktuell nicht mit viel Vertrauen der Analysten. Doch wenn Sie auf der Suche nach den Lieblings-Aktien der Experten sind, dann schauen Sie in diesen Artikel von uns rein.