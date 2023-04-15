Unternehmensprofil

Die Prada S.p.A. ist ein führendes Unternehmen der Luxusbranche. In mehr als zwei Dutzend eigenen Fabriken entwirft und produziert die Gruppe Konfektionskleidung, Lederwaren, Schuhe und Schmuckkollektionen. Der Vertrieb erfolgt in mehr als 70 Ländern über Hunderte direkt betriebene Geschäfte, E-Commerce-Kanäle und ausgewählte E-Tailer und Kaufhäuser. Darüber hinaus ist die Gruppe durch Lizenzvereinbarungen mit Branchenführern auch in den Bereichen Brillen und Beauty tätig. Zur Gruppe gehören renommierte Marken wie Prada, Miu Miu, Church`s, Car Shoe, Marchesi 1824 und Luna Rossa.

Offizielle Webseite: https://www.pradagroup.com