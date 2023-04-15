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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Prada

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WKN A0NDNB
ISIN IT0003874101
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 5,27 -
    Nettogewinn (Mrd) 0,77 -
    Gewinn/Aktie 0,30 -
    Dividende/Aktie 0,17 -
    Rendite (%) 2,19 -
    KGV 25,99 -
    KUV 3,82 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Prada S.p.A. ist ein führendes Unternehmen der Luxusbranche. In mehr als zwei Dutzend eigenen Fabriken entwirft und produziert die Gruppe Konfektionskleidung, Lederwaren, Schuhe und Schmuckkollektionen. Der Vertrieb erfolgt in mehr als 70 Ländern über Hunderte direkt betriebene Geschäfte, E-Commerce-Kanäle und ausgewählte E-Tailer und Kaufhäuser. Darüber hinaus ist die Gruppe durch Lizenzvereinbarungen mit Branchenführern auch in den Bereichen Brillen und Beauty tätig. Zur Gruppe gehören renommierte Marken wie Prada, Miu Miu, Church`s, Car Shoe, Marchesi 1824 und Luna Rossa.

    Offizielle Webseite: https://www.pradagroup.com

    Aktionärsverteilung