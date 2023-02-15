Unternehmensprofil

Randstad Holding NV ist ein international tätiger niederländischer Personaldienstleister, der sich auf die Bereiche Zeitarbeit und dauerhafte Personalvermittlung fokussiert hat. Der Konzern ist weltweit aktiv und verfügt über einen Mitarbeiterpool von mehr als 500.000 Beschäftigten. Die Geschäftstätigkeit gliedert der Konzern dabei in regionale Segmente. 2008 war Randstad mit dem Konkurrenten Vedior verschmolzen und so zur weltweiten Nummer Zwei bei der Personalvermittlung avanciert und verteidigt seither seine Marktstellung auch mit Hilfe von Akquisitionen.

Offizielle Webseite: https://www.randstad.com