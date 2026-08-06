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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Rheinmetall

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WKN 703000
ISIN DE0007030009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,80 14,03 10,21 9,98 7,18
    Nettogewinn (Mrd) 2,44 1,72 0,84 0,81 0,59
    Gewinn/Aktie 51,36 35,03 15,38 16,51 12,32
    Dividende/Aktie 22,26 15,02 11,50 8,10 5,70
    Rendite (%) 1,95 1,32 0,74 1,32 1,98
    KGV 21,21 30,53 101,04 37,29 23,38
    KUV 2,75 3,74 6,61 2,68 1,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Rheinmetall AG reicht mit ihren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurück und gehörte damals zu den Motorenspezialisten der ersten Automobilgenerationen. Heute fungiert die Aktiengesellschaft als Management-Holding, deren Tochtergesellschaften auf den Märkten für Automobilzulieferung und Wehrtechnik tätig sind. Das Segment "Automotive" ist unter Führung der ehemals börsennotierten Kolbenschmidt Pierburg AG auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert. Die "Defence"-Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt nach Unternehmensangaben zu den namhaften Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Das Unternehmen ist weltweit tätig und erzielt mehr als zwei Drittel seines Umsatzes außerhalb Deutschlands.

    Offizielle Webseite: https://www.rheinmetall.com

    Aktionärsverteilung