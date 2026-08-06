Unternehmensprofil

Die Rheinmetall AG reicht mit ihren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurück und gehörte damals zu den Motorenspezialisten der ersten Automobilgenerationen. Heute fungiert die Aktiengesellschaft als Management-Holding, deren Tochtergesellschaften auf den Märkten für Automobilzulieferung und Wehrtechnik tätig sind. Das Segment "Automotive" ist unter Führung der ehemals börsennotierten Kolbenschmidt Pierburg AG auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert. Die "Defence"-Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt nach Unternehmensangaben zu den namhaften Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Das Unternehmen ist weltweit tätig und erzielt mehr als zwei Drittel seines Umsatzes außerhalb Deutschlands.

Offizielle Webseite: https://www.rheinmetall.com