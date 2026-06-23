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RWE

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WKN 703712
ISIN DE0007037129
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 21,42 20,02 22,57 29,78 34,69
    Nettogewinn (Mrd) 2,52 2,09 3,38 5,29 1,60
    Gewinn/Aktie 3,12 2,63 4,30 6,91 1,95
    Dividende/Aktie 1,44 1,31 1,20 1,10 1,00
    Rendite (%) 2,53 2,30 2,66 3,84 2,44
    KGV 17,67 20,47 10,50 4,14 21,06
    KUV 2,08 2,14 1,49 0,71 0,88

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die RWE AG führt einen der größten Energiekonzerne Europas, dessen Kerngeschäft in den Segmenten Offshore Wind und Onshore Wind/Solar (incl. Batteriespeicher - beide geleitet von RWE Renewables) sowie Wasser/Biomasse/Gas (Laufwasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke, zwei niederländische Kraftwerke, die Steinkohle und Biomasse verstromen, die Projektmanagement- und Ingenieurdienstleistungsfirma RWE Technology International und die Beteiligung an dem österreichischen Energieversorger KELAG - Führungsgesellschaft ist RWE Generation) und Energiehandel (RWE Supply & Trading) gegliedert ist. Das Segment Kohle/Kernenergie beinhaltet das schrumpfende deutsche Stromerzeugungsgeschäft mit den Energieträgern Braunkohle, Steinkohle und Kernkraft.

    Offizielle Webseite: https://www.rwe.com

    Aktionärsverteilung