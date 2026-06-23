RWE
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dpa-AFX News zu RWE
EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis der RWE AG übertrifft Markterwartungen, Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erhöht (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|21,42
|20,02
|22,57
|29,78
|34,69
|Nettogewinn (Mrd)
|2,52
|2,09
|3,38
|5,29
|1,60
|Gewinn/Aktie
|3,12
|2,63
|4,30
|6,91
|1,95
|Dividende/Aktie
|1,44
|1,31
|1,20
|1,10
|1,00
|Rendite (%)
|2,53
|2,30
|2,66
|3,84
|2,44
|KGV
|17,67
|20,47
|10,50
|4,14
|21,06
|KUV
|2,08
|2,14
|1,49
|0,71
|0,88
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die RWE AG führt einen der größten Energiekonzerne Europas, dessen Kerngeschäft in den Segmenten Offshore Wind und Onshore Wind/Solar (incl. Batteriespeicher - beide geleitet von RWE Renewables) sowie Wasser/Biomasse/Gas (Laufwasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke, zwei niederländische Kraftwerke, die Steinkohle und Biomasse verstromen, die Projektmanagement- und Ingenieurdienstleistungsfirma RWE Technology International und die Beteiligung an dem österreichischen Energieversorger KELAG - Führungsgesellschaft ist RWE Generation) und Energiehandel (RWE Supply & Trading) gegliedert ist. Das Segment Kohle/Kernenergie beinhaltet das schrumpfende deutsche Stromerzeugungsgeschäft mit den Energieträgern Braunkohle, Steinkohle und Kernkraft.
Offizielle Webseite: https://www.rwe.com