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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

SBA Communications

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WKN A2DKP8
ISIN US78410G1040
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,94 2,86 2,82 2,68 2,71
    Nettogewinn (Mrd) 0,85 0,82 1,05 0,75 0,50
    Gewinn/Aktie 8,32 7,67 9,83 6,96 4,64
    Dividende/Aktie 5,55 5,00 - 3,92 3,40
    Rendite (%) 3,07 2,76 - 1,92 1,34
    KGV 22,38 24,00 19,68 29,28 54,69
    KUV 6,34 6,68 7,39 8,18 10,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    SBA Communications Corp. betreibt in Nord- und Mittelamerika Funktürme und entsprechende Infrastrukturen. Das Unternehmen gliedert die Aktivitäten in die zwei Segmente. Von zentraler Bedeutung ist das Segment "Site Leasing", das mit der Vermietung von Antennenplätzen befasst ist. Insgesamt befinden sich mehr als 25.000 Funktürme im Besitz der Gruppe. Über das Segment "Site Development" werden den Mietern zusätzlich Integrations-, Identifikations-, Optimierungsdienstleistungen angeboten.

    Offizielle Webseite: https://www.sbasite.com

    Aktionärsverteilung