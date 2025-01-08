Unternehmensprofil

SBA Communications Corp. betreibt in Nord- und Mittelamerika Funktürme und entsprechende Infrastrukturen. Das Unternehmen gliedert die Aktivitäten in die zwei Segmente. Von zentraler Bedeutung ist das Segment "Site Leasing", das mit der Vermietung von Antennenplätzen befasst ist. Insgesamt befinden sich mehr als 25.000 Funktürme im Besitz der Gruppe. Über das Segment "Site Development" werden den Mietern zusätzlich Integrations-, Identifikations-, Optimierungsdienstleistungen angeboten.

Offizielle Webseite: https://www.sbasite.com