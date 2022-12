An der Börse ist vor allem der Gewinn entscheidend. Das wusste auch schon Investment-Legende Peter Lynch. Deswegen haben wir 30 Aktien mit einem legendären Gewinnwachstum herausgesucht. Diese Unternehmen sollten Anlegern viel Geld einbringen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Anleger und auch wir Medien lassen uns an der Börse gerne von tollen Geschichten, von Hiobsbotschaften und günstigen KGVs oder Dividenden ablenken. Die wirklich wichtigste Kennzahl ist und bleibt aber der Gewinn. Denn durch einen hohen Gewinn wird ein Unternehmen wertvoller, kann mehr Geld an die Aktionäre ausschütten oder investieren und somit die Zukunft sichern. Deswegen haben wir den S&P 500 nach den Gewinn-Giganten durchsucht und diese 30 Aktien gefunden:

30 Aktien mit einem legendären Gewinnwachstum

Bloomberg Legendäres Gewinnwachstum

Bloomberg Weitere Aktien mit hohen Gewinnen

Und so ist die Liste zu interpretieren: Wir schauten, welches Unternehmen vom Geschäftsjahr 2020 bis und mit dem Geschäftsjahr 2024 die höchsten Gewinnsteigerungen aufweist. An der ersten Stelle ist das Reise-Unternehmen Booking Holdings. Im Jahr 2020 wies das Unternehmen - auch wegen Corona - nur einen Gewinn je Aktie von 1,45 Dollar auf. Bis zum Geschäftsjahr 2024 soll der Gewinn je Aktie auf 144,33 Dollar steigen und damit um 9853,79 Prozent zulegen. Wichtig: Jetzt befindet sich der Gewinn je Aktie der Booking Holdings bei 67,12 Dollar. Die Steigerung von heute bis 2024 beträgt somit "nur" noch 115 Prozent. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Booking Holdings-Aktie bis 2024 um etwa 115 Prozent im Kurs zulegen kann, sollte der Gewinn aus den Prognosen eingehalten werden.

Weitere US-Aktien mit hohen Gewinnschancen

Bei NXP Semiconductor auf Platz 2 ist das Gewinnwachstum von heute bis 2024 nicht mehr überragend, mit rund 40 Prozent aber auch nicht schlecht. Interessanter wird es bei Gilead Science, die sich bis 2024 noch verdoppeln können.

Und auch der Gewinn von Tesla soll von 2020 bis 2024 um 2.654 Prozent zulegen. Von heute bis 2024 könnte sich die Tesla-Aktie damit nochmal verdoppeln.

Allerdings gibt es in der Auswertung auch einige Krücken, wie etwa Kraft Heinz, Walgreens oder auch KinderMorgan. Zwar soll der Gewinn von 2020 bis 2024 deutlich zulegen, doch von 2022 bis 2024 eher stagnieren. Es bringen also nicht alle Aktien einen legendären Gewinn. Anleger durchstöbern die Liste aufmerksam.

Interessant könnte noch drei Aktien aus der zweiten Tabellenhälfte werden. Denn die Aktien von Broadcom, Enphase Energy oder Global Payment versprechen noch einiges an Gewinnwachstum.

