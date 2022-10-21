Unternehmensprofil

Shin-Etsu Chemical und seine Unternehmensgruppe betreiben sechs Segmente. Neben dem "Silicones Business" und dem "Silicon Semiconductor Business" ist es das "PVC / Chlor-Alkali Business", das Polyvinylchlorid, Natronlauge, Methanol und Chlormethan enthält. Das "Specialty Chemicals Business" umfasst Cellulosederivate, Silicium-Metall, Polyvinylalkohol und synthetische Pheromone. Die "Elektronik & Functional Materials Business" umfasst Seltenerd-Magneten für die Elektronikindustrie und allgemeine Anwendungen, Halbleiter-Einkapselungs-Harzzusammensetzung, Verpackungsmaterialien für LEDs, Photolacke, Photomaskenrohlinge, synthetische Quarzprodukte, flüssige Fluorelastomere und Häutchen. "Diversifikation" verarbeitet Kunststoffe, den Export von Anlagentechnik, Technologie-Lizenzierung, Internationaler Handel und Engineering. Die Anfänge der Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. waren das Zusammenkommen der Präfektur Nagano (Shinano-Bereich) Wasser und Niigata Präfektur (Echigo-Bereich) Kalkstein.

Offizielle Webseite: https://www.shinetsu.co.jp