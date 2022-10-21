Shin-Etsu Chemical
Aktuelle Nachrichten zu Shin-Etsu Chemical
Kennzahlen (in JPY)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2.807,53
|2.554,66
|2.414,94
|2.414,94
|2.808,82
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|-
|565,16
|565,16
|763,62
|Gewinn/Aktie
|305,17
|-
|269,28
|259,41
|1.739,20
|Dividende/Aktie
|120,98
|106,22
|106,00
|100,00
|500,00
|Rendite (%)
|2,10
|1,73
|2,50
|1,52
|11,70
|KGV
|-
|-
|15,73
|25,38
|2,46
|KUV
|-
|-
|3,48
|5,44
|3,07
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Shin-Etsu Chemical und seine Unternehmensgruppe betreiben sechs Segmente. Neben dem "Silicones Business" und dem "Silicon Semiconductor Business" ist es das "PVC / Chlor-Alkali Business", das Polyvinylchlorid, Natronlauge, Methanol und Chlormethan enthält. Das "Specialty Chemicals Business" umfasst Cellulosederivate, Silicium-Metall, Polyvinylalkohol und synthetische Pheromone. Die "Elektronik & Functional Materials Business" umfasst Seltenerd-Magneten für die Elektronikindustrie und allgemeine Anwendungen, Halbleiter-Einkapselungs-Harzzusammensetzung, Verpackungsmaterialien für LEDs, Photolacke, Photomaskenrohlinge, synthetische Quarzprodukte, flüssige Fluorelastomere und Häutchen. "Diversifikation" verarbeitet Kunststoffe, den Export von Anlagentechnik, Technologie-Lizenzierung, Internationaler Handel und Engineering. Die Anfänge der Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. waren das Zusammenkommen der Präfektur Nagano (Shinano-Bereich) Wasser und Niigata Präfektur (Echigo-Bereich) Kalkstein.
Offizielle Webseite: https://www.shinetsu.co.jp