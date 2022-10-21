Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Shin-Etsu Chemical

%
H T
WKN 859118
ISIN JP3371200001
Börse -
Stand -
Shin-Etsu Chemical Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Shin-Etsu Chemical

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Shin-Etsu Chemical

    Kennzahlen (in JPY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2.807,53 2.554,66 2.414,94 2.414,94 2.808,82
    Nettogewinn (Mrd) - - 565,16 565,16 763,62
    Gewinn/Aktie 305,17 - 269,28 259,41 1.739,20
    Dividende/Aktie 120,98 106,22 106,00 100,00 500,00
    Rendite (%) 2,10 1,73 2,50 1,52 11,70
    KGV - - 15,73 25,38 2,46
    KUV - - 3,48 5,44 3,07

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Shin-Etsu Chemical und seine Unternehmensgruppe betreiben sechs Segmente. Neben dem "Silicones Business" und dem "Silicon Semiconductor Business" ist es das "PVC / Chlor-Alkali Business", das Polyvinylchlorid, Natronlauge, Methanol und Chlormethan enthält. Das "Specialty Chemicals Business" umfasst Cellulosederivate, Silicium-Metall, Polyvinylalkohol und synthetische Pheromone. Die "Elektronik & Functional Materials Business" umfasst Seltenerd-Magneten für die Elektronikindustrie und allgemeine Anwendungen, Halbleiter-Einkapselungs-Harzzusammensetzung, Verpackungsmaterialien für LEDs, Photolacke, Photomaskenrohlinge, synthetische Quarzprodukte, flüssige Fluorelastomere und Häutchen. "Diversifikation" verarbeitet Kunststoffe, den Export von Anlagentechnik, Technologie-Lizenzierung, Internationaler Handel und Engineering. Die Anfänge der Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. waren das Zusammenkommen der Präfektur Nagano (Shinano-Bereich) Wasser und Niigata Präfektur (Echigo-Bereich) Kalkstein.

    Offizielle Webseite: https://www.shinetsu.co.jp

    Aktionärsverteilung