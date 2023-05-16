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Smartbroker

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WKN A2GS60
ISIN DE000A2GS609
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 69,90 64,63 57,49 50,87 56,54
    Nettogewinn (Mio) -8,13 -9,76 -1,39 -5,92 -10,07
    Gewinn/Aktie -0,49 -0,61 -0,08 -0,38 -0,64
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 2,05 3,70 2,64 2,86 1,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Smartbroker Holding AG (zuvor wallstreet:online AG) ist Obergesellschaft der Smartbroker AG, die seit dem Markteintritt im Dezember 2019 in Deutschland ein umfangreiches Produktspektrum im klassischen Brokerage zu den günstigen Konditionen der Neobroker anbietet. Ende 2023 betreute diese Tochterfirma eigenen Angaben zufolge insgesamt rund 180.000 Kundendepots mit Vermögenswerten von etwa 9,4 Mrd. Euro. Darüber hinaus gehören mit wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ariva.de vier reichweitenstarke Börsenportale mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen zum Konzern - nebst zugehörigen Apps und sozialen Medien. Für das Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen erstmals einen Konzernabschluss vorgelegt.

    Offizielle Webseite: https://www.smartbroker-holding.de

    Aktionärsverteilung