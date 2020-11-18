Societe BIC SA

Unternehmensprofil

Die BIC S.A. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Schreibwaren, Feuerzeugen und Rasierern. Die gesamten Aktivitäten sind in drei Segmente gegliedert. Der Bereich "Human Expression" umfasst Schreibgeräte und Malutensilien sowie Lösungen für kreative Tätigkeiten wie das Kunsthandwerk, die Hautkunst und das digitale Schreiben. Die traditionelle Kategorie Feuerzeuge hat die Gruppe zum Segment "Flame for Life" weiterentwickelt, das sich auf alle Einsatzbereiche für Beleuchtung konzentriert. Das Geschäftsfeld Blade Excellence wurde mit Einklingen-Rasierlösungen begründet und im Laufe der Jahre durch verbraucherorientierte und nachhaltige Produkte ergänzt. BIC Blade-Tech, das B2B-Geschäft der Gruppe, vertreibt hochwertige Rasierlösungen an andere Marken.

Offizielle Webseite: https://www.bicworld.com