Unternehmensprofil

Die Southern Copper Corporation ist einer der größten integrierten Kupferproduzenten der Welt. Zu den wichtigsten Produktionsgütern zählt das Unternehmen Kupfer, Molybdän, Zink und Silber. Alle firmeneigenen Bergbau-, Schmelz- und Raffinerieanlagen befinden sich in Peru und Mexiko. In diesen beiden Ländern sowie in Argentinien und Chile werden auch Explorationsaktivitäten betrieben. Die Gesellschaft wurde 1952 in Delaware gegründet und ist seit 1960 im Kupferbergbau tätig. Nach eigener Einschätzung verfügt Southern Copper über die größten Kupferreserven der Welt.

Offizielle Webseite: https://www.southernperu.com