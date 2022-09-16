Unternehmensprofil

Die SPORTTOTAL AG (zuvor wige MEDIA AG) ist ein international operierender Mediendienstleister mit Tochtergesellschaften, die abgegrenzte Markt- und Kundensegmente bedienen. Als SPORTTOTAL AG hat die Gesellschaft ihre Wertschöpfung voll auf Sport ausgerichtet und in den drei Geschäftsbereichen VENUES, LIVE und DIGITAL gebündelt. Dabei realisiert der Bereich VENUES die für die Medialisierung von Sportevents nötige technische Infrastruktur. Der Bereich LIVE organisiert und vermarktet Events und begleitet diese mit Inhalten, die positiv auf Marken abstrahlen ("Branded Content"). Der Bereich DIGITAL betreibt mit sporttotal.tv ein schnell skalierbares digitales Geschäftsmodell. Im strategischen Fokus steht das internationale Wachstum. Am 12. März 2025 hat die Gesellschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Offizielle Webseite: https://www.sporttotal.com