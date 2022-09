Diese Aktien sind jetzt einen zweiten Blick wert, weil sie ein starkes Momentum aufweisen. Was Anleger nun tun sollten. Von Lars Winter

Wer im aktuell sehr schwierigen Marktumfeld Aktien sucht, die sich gegen den allgemeinen Abwärtstrend stabil halten oder sogar an Wert gewinnen, sollte sich diese 15 ausgewählten Momentum-Titel anschauen. Aktien wie SLM Solutions, 3U Holding oder Bijou Brigitte verfügen aktuell über Relative Stärke und schlagen sich daher besser als der Markt. Die Kennzahl der Relativen Stärke nach Levy (RSL) zeigt an, ob sich eine Aktie stärker oder schwächer bewegt als der Gesamtmarkt (Wert=100). Werte größer 100 signalisieren eine Aufwärtsbewegung, Werte kleiner 100 einen Abwärtssog. Sehr attraktive RSL-Werte beginnen bei 120 (siehe Tabelle oben).



SLM Solutions ganz weit oben

An der Spitze der 15 ausgewählten Momentum-Aktie steht die Aktie von SLM Solutions. BÖRSE ONLINE hatte die Aktie des 3-D-Druckerherstellers in Ausgabe 34/2022 zum Kauf empfohlen. Kurz darauf hat der japanische Traditionskonzern Nikon ein Übernahmeangebot in Höhe von 20 Euro pro Aktie vorgelegt, der Angebotspreis liegt gut 80 Prozent über dem Empfehlungsniveau bei elf Euro. Neben der Offerte zeichnet Nikon auch neue Aktien, sodass SLM rund 45 Millionen Euro zufließen werden. Zudem kauften die Japaner Wandelanleihen zurück, die für Verwässerungen sorgen können. Die Kernaktionäre, der Hedgefonds Elliott, die Beteiligungsfirma ENA und Firmengründer Hans Ihde haben zugesagt, ihre Anteile anzudienen. Nikon kommt so auf eine Mehrheitsposition. Spannend wird sein, wie hoch der Anteil der freien Aktionäre sein wird, die ihre Aktien andienen. Je nachdem, welchen Anteil die Japaner erhalten, ist vorstellbar, dass sie den Maschinenbauer von der Börse nehmen. Ein zweites Angebot zu einer vielleicht noch höheren Abfindung scheint deshalb nicht ausgeschlossen zu sein.

Aktueller Kurs: 19,65 Euro



Kursziel: 25,00 Euro



Stoppkurs: 17,00 Euro



3U Holding hat noch Luft nach oben

Auch die Aktie der 3U Holding ist weit oben auf der Momentum-Liste. Die Marburger Beteiligungsgesellschaft verkauft ihren Anteil am Cloud-Softwarespezialisten Weclapp an die niederländische Exact Group. Die Tochter von KKR zahlt für den 71-prozentigen Anteil von 3U rund 161 Millionen Euro. Heruntergerechnet auf den Aktienkurs der Hessen ergibt sich dadurch ein Nettoerlös nach Steuern und Kosten von geschätzt rund 4,25 Euro je 3U-Aktie. Der aktuelle Kurs liegt deutlich darunter. Ein Teil des dreistelligen Millionenertrags soll als Sonderdividende ausgeschüttet werden. Flüsterschätzungen gehen von mindestens zwei Euro je Aktie aus. Die 3U-Aktie wird aktuell deutlich unter Wert gehandelt. Das restliche Portfolio mit aussichtsreichen Beteiligungen in den drei ­zukunftsträchtigen Bereichen Telekommunikation, Online­handel und erneuerbare Energien, das Analysten von GSC Research aktuell mit etwa 1,25 Euro je Aktie bewerten, kommt oben drauf. Wir taxieren den fairen Wert auf fünf Euro plus x und raten zum spekulativen Kauf des Titels.

Aktueller Kurs: 3,90 Euro

Kursziel: 5,50 Euro

Stoppkurs: 2,90 Euro