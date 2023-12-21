Surteco
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WKN 517690
ISIN DE0005176903
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Surteco
dpa-AFX News zu Surteco
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EQS-News: SURTECO GROUP SE: Umsatz und Ergebnis im Zielkorridor; Anstieg bei EBITDA adjusted und reported; Prognose bestätigt (deutsch)
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EQS-News: Dr. Marcus Opitz wird Chief Transformation Officer (CTO) der SURTECO GROUP SE (deutsch)
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EQS-News: Tagesordnungspunkte finden in der Hauptversammlung breite Zustimmung; Jan Oberbeck erneut in den Aufsichtsrat gewählt (deutsch)
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EQS-News: SURTECO GROUP SE: Guter Start in das Geschäftsjahr 2026; Umsatz im ersten Quartal bei 208,4 Mio. EUR und EBITDA adjusted bei 26,7 Mio. EUR (deutsch)
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EQS-News: SURTECO GROUP SE: Umsatz und Gewinn in 2025 am oberen Ende der angepassten Prognose. Guter Start ins Jahr 2026 (deutsch)
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EQS-News: SURTECO GROUP SE schließt Gespräche zur Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029 erfolgreich ab. Guter Start ins Geschäftsjahr 2026. (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|857,33
|819,24
|823,80
|859,45
|837,99
|Nettogewinn (Mio)
|19,69
|-5,32
|-14,34
|7,86
|-12,42
|Gewinn/Aktie
|0,55
|-0,51
|-0,92
|0,54
|-0,79
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|0,30
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|1,54
|-
|KGV
|7,13
|-
|-
|36,11
|-
|KUV
|0,16
|0,17
|0,21
|0,35
|0,21
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die SURTECO GROUP SE (zuvor SURTECO SE) entwickelt, fertigt und vertreibt Oberflächenmaterialien auf der Basis von Papier und Kunststoff. Dazu zählen u.a. Folien, Kantenbänder, technische Profile, Sockelleisten, Dekordrucke und Rollladensysteme. Hauptabnehmer ist die Möbelindustrie, daneben auch die Metallverarbeitung, Elektroindustrie und die Baumarktbranche, hier besonders die Fußboden- und Holzwerkstoffindustrie. Eigenen Angaben nach ist SURTECO bei Kantenbändern Weltmarktführer und auch bei Finishfolien und Dekordrucken eine der ersten Adressen. Segmentiert ist der SURTECO-Konzern entsprechend dem Ausgangsmaterial der Produkte in die zwei Geschäftseinheiten "Papier" und "Kunststoff".
Offizielle Webseite: https://www.surteco.com