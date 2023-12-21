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Surteco

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WKN 517690
ISIN DE0005176903
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 857,33 819,24 823,80 859,45 837,99
    Nettogewinn (Mio) 19,69 -5,32 -14,34 7,86 -12,42
    Gewinn/Aktie 0,55 -0,51 -0,92 0,54 -0,79
    Dividende/Aktie - - - 0,30 -
    Rendite (%) - - - 1,54 -
    KGV 7,13 - - 36,11 -
    KUV 0,16 0,17 0,21 0,35 0,21

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die SURTECO GROUP SE (zuvor SURTECO SE) entwickelt, fertigt und vertreibt Oberflächenmaterialien auf der Basis von Papier und Kunststoff. Dazu zählen u.a. Folien, Kantenbänder, technische Profile, Sockelleisten, Dekordrucke und Rollladensysteme. Hauptabnehmer ist die Möbelindustrie, daneben auch die Metallverarbeitung, Elektroindustrie und die Baumarktbranche, hier besonders die Fußboden- und Holzwerkstoffindustrie. Eigenen Angaben nach ist SURTECO bei Kantenbändern Weltmarktführer und auch bei Finishfolien und Dekordrucken eine der ersten Adressen. Segmentiert ist der SURTECO-Konzern entsprechend dem Ausgangsmaterial der Produkte in die zwei Geschäftseinheiten "Papier" und "Kunststoff".

    Offizielle Webseite: https://www.surteco.com

    Aktionärsverteilung