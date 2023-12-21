Unternehmensprofil

Die SURTECO GROUP SE (zuvor SURTECO SE) entwickelt, fertigt und vertreibt Oberflächenmaterialien auf der Basis von Papier und Kunststoff. Dazu zählen u.a. Folien, Kantenbänder, technische Profile, Sockelleisten, Dekordrucke und Rollladensysteme. Hauptabnehmer ist die Möbelindustrie, daneben auch die Metallverarbeitung, Elektroindustrie und die Baumarktbranche, hier besonders die Fußboden- und Holzwerkstoffindustrie. Eigenen Angaben nach ist SURTECO bei Kantenbändern Weltmarktführer und auch bei Finishfolien und Dekordrucken eine der ersten Adressen. Segmentiert ist der SURTECO-Konzern entsprechend dem Ausgangsmaterial der Produkte in die zwei Geschäftseinheiten "Papier" und "Kunststoff".

Offizielle Webseite: https://www.surteco.com