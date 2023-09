Aktuell bieten deutsche Aktien sehr hohe Dividenden. Wir haben 19 Aktien gefunden, die Analysten aktuell stark zum Kauf empfehlen und die mindestens 5,0 Prozent Dividendenrendite bieten. Bei einer Aktie geht die Ausschüttung sogar bis auf 10,48 Prozent. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Deutsche Aktien mit bis zu 10,48 Prozent Dividendenrendite

Bloomberg Hohe Dividenden

Wir wollten wissen, welche deutschen Aktien aktuell hohe Dividenden bezahlen und welche auch bei Analysten hoch in der Gunst stehen. Dafür durchsuchten wir die deutsche Aktienlandschaft nach Papieren, die mindestens 5,0 Prozent Dividendenrendite bieten und die ein Konsensrating von mindestens 4,0 aufweisen. Das Konsensrating beschreibt, ob die Mehrheit der Analysten bei Bloomberg zum Kauf rät oder nicht. Ein Wert von 5,0 ist ein perfektes Rating. 1,0 wäre das schlechteste - dann raten alle zum Verkaufen.

Und somit steht die Aktie der Deutschen Konsum Reit mit einem Konsensrating von 5,0 und einer Dividendenrendite von 10,48 Prozent an der Spitze der Tabelle. Allerdings ist die Aktie, welche sich auf Einzelhandelsimmobilien vornehmlich in Ostdeutschland spezialisiert hat, im Chart schwer angeschlagen. Das Papier verlor in den vergangenen Jahren kräftig. Aktuell könnte eine Bodenbildung erfolgen, doch Anleger bleiben bei der Aktie der Deutsche Konsum Reit erstmal vorsichtig. Anleger setzen das Papier auf die Watchlist.

Besser sieht es derweil bei Villeroy & Boch aus. Das Keramik-Unternehmen, welches sowohl Geschirr, als auch Bäder-Ausstattungen herstellt, ist zwar etwas volatil, befindet sich übergeordnet aber immer noch in einem Aufwärtstrend. Auch jüngst sprang das Papier nach einer Konsolidierung wieder an. Auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät mit einem Kursziel von 28 Euro zum Kauf der Villeroy & Boch Aktie. Zudem weist das Papier eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf.

Beispiel Volkswagen oder Vonovia: Hohe Dividenden nicht immer gut

Allerdings sollten Anleger auch beachten, dass hohe Dividenden nicht immer zwingend ein Gütesiegel sind. Denn etwa Volkswagen oder Vonovia zahlen so hohe Dividendenrenditen, weil der Kurs in der Vergangenheit stark eingebrochen war und die Renditen somit nach oben trieb.

Doch Anleger wollen ja lieber hohe Dividenden, die mit dem Erfolg des Unternehmens mitwachsen und zudem auch einen Kursverlauf, der ebenfalls Gewinne bringt und nicht die Dividenden wieder aufzehrt. Zum Einen können Anleger hier auf die Allianz-Aktie setzen, welche eine Dividendenrendite von aktuell 5,22 Prozent bezahlt und zudem schön in einem Aufwärtstrend ist.

Zum Anderen können Anleger auch ein Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index kaufen. Denn hier setzen Sie auf Unternehmen, die gute Dividenden bezahlen, die zudem aber auch oft im Kurs steigen.

Und lesen Sie auch: 10% Prozent und mehr: Diese 14 Aktien bieten die höchsten Dividendenrenditen Europas

oder: Riesiges Dividendenwachstum von bis zu 77 Prozent pro Jahr: Diese Aktien zahlen hohe Dividenden und erhöhen Jahr für Jahr deutlich