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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Syzygy

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WKN 510480
ISIN DE0005104806
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 52,02 50,02 56,84 69,43 71,74
    Nettogewinn (Mio) - - -9,29 -13,16 -2,76
    Gewinn/Aktie 0,12 0,06 -0,69 -0,99 -0,22
    Dividende/Aktie 0,10 0,03 - - 0,22
    Rendite (%) 8,33 2,08 - - 7,01
    KGV - - - - -
    KUV - - 0,35 0,51 0,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Syzygy AG und ihre Tochtergesellschaften zählen sich zu den führenden Komplettservice-Anbietern von unternehmensrelevanten Internetlösungen in Großbritannien und Deutschland. Als Technologie-, Kreativ-, und Mediadienstleister ermöglicht Syzygy seinen Kunden, digitale Medien als innovative Kommunikations- und Vertriebsinstrumente zu nutzen. Syzygy berät Unternehmen, konzipiert, gestaltet und realisiert für seine Kunden Internetprojekte wie etwa Websites, Online-Kampagnen, Plattformen und mobile Applikationen. Computer-Generated Imagery (CGI), Suchmaschinenmarketing und Online-Media-Planung runden das Leistungsspektrum ab. Das Angebot richtet sich vor allem an europäische Großunternehmen. Zu den Klienten von Syzygy gehören Konzerne wie u.a. Commerzbank, O2, Daimler, Mazda Motor Europe und BMW AG. Damit konzentriert sich die Unternehmensgruppe hauptsächlich auf die Schlüsselbranchen Automobil, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation/IT, Handel und Konsumgüter.

    Offizielle Webseite: https://www.syzygy.de

    Aktionärsverteilung