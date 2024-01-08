Syzygy
Aktuelle Nachrichten zu Syzygy
dpa-AFX News zu Syzygy
IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe: Planmäßiger Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026
IRW-News: SYZYGY AG : Die SYZYGY AG startet im ersten Quartal 2026 auf Plan und kehrt mit einer EBIT-Marge von 2 Prozent zur Profitabilität zurück
IRW-News: SYZYGY AG : Die SYZYGY AG bestätigt vorläufige Zahlen mit einem Umsatzrückgang für 2025
IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY AG: Nach vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß mit rückläufigen Umsatzerlösen in 2025 Restrukturierungsaufwändungen und Zukunftsinvestitionen belasten das Ergebnis
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|52,02
|50,02
|56,84
|69,43
|71,74
|Nettogewinn (Mio)
|-
|-
|-9,29
|-13,16
|-2,76
|Gewinn/Aktie
|0,12
|0,06
|-0,69
|-0,99
|-0,22
|Dividende/Aktie
|0,10
|0,03
|-
|-
|0,22
|Rendite (%)
|8,33
|2,08
|-
|-
|7,01
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|-
|-
|0,35
|0,51
|0,59
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Syzygy AG und ihre Tochtergesellschaften zählen sich zu den führenden Komplettservice-Anbietern von unternehmensrelevanten Internetlösungen in Großbritannien und Deutschland. Als Technologie-, Kreativ-, und Mediadienstleister ermöglicht Syzygy seinen Kunden, digitale Medien als innovative Kommunikations- und Vertriebsinstrumente zu nutzen. Syzygy berät Unternehmen, konzipiert, gestaltet und realisiert für seine Kunden Internetprojekte wie etwa Websites, Online-Kampagnen, Plattformen und mobile Applikationen. Computer-Generated Imagery (CGI), Suchmaschinenmarketing und Online-Media-Planung runden das Leistungsspektrum ab. Das Angebot richtet sich vor allem an europäische Großunternehmen. Zu den Klienten von Syzygy gehören Konzerne wie u.a. Commerzbank, O2, Daimler, Mazda Motor Europe und BMW AG. Damit konzentriert sich die Unternehmensgruppe hauptsächlich auf die Schlüsselbranchen Automobil, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation/IT, Handel und Konsumgüter.
Offizielle Webseite: https://www.syzygy.de