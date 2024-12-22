Taylor Morrison Home Corp
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H T
WKN A1T8F9
ISIN US87724P1066
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Taylor Morrison Home Corp
Kennzahlen (in )
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|8.121.480.000,00
|8.168.136.000,00
|7.417.831.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|791.263.000,00
|886.570.000,00
|769.741.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|7,90
|8,43
|7,09
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|11,31
|13,72
|7,45
|7,26
|7,52
|KUV
|0,89
|1,01
|0,75
|0,78
|0,77