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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Taylor Morrison Home Corp

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WKN A1T8F9
ISIN US87724P1066
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz () - - 8.121.480.000,00 8.168.136.000,00 7.417.831.000,00
    Nettogewinn () - - 791.263.000,00 886.570.000,00 769.741.000,00
    Gewinn/Aktie - - 7,90 8,43 7,09
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 11,31 13,72 7,45 7,26 7,52
    KUV 0,89 1,01 0,75 0,78 0,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende