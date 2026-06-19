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Teradyne

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WKN 859892
ISIN US8807701029
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,22 5,14 3,19 2,82 2,68
    Nettogewinn (Mrd) 1,81 1,43 0,55 0,54 0,45
    Gewinn/Aktie 11,54 8,86 3,48 3,41 2,91
    Dividende/Aktie 0,57 0,52 0,48 0,48 0,44
    Rendite (%) 0,16 0,14 0,25 0,38 0,41
    KGV 31,83 40,44 55,62 36,93 37,30
    KUV 9,28 11,26 9,65 7,27 6,19

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Teradyne, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungsgeräten für Test- und Industrieanwendungen. Die Gruppe entwirft, entwickelt, produziert und vermarket automatische Systeme, die in vielen Branchen zum Testen von Halbleitern, drahtlosen Produkten, Datenspeichern und komplexen elektronischen Systemen eingesetzt werden; hervorgehoben werden die Bereiche Unterhaltungselektronik, drahtlose Kommunikation, Automobil, industrielle Anwendungen, Computer, Kommunikation, Verteidigung sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Zu den Produkten für die Industrieautomation gehören kollaborative Roboterarme, autonome mobile Roboter und Robotersteuerungssoftware, die von Kunden aus den Bereichen Fertigung, Logistik und Leichtindustrie weltweit eingesetzt werden.

    Offizielle Webseite: https://www.teradyne.com

    Aktionärsverteilung