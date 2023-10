Wissen die etwas, das wir nicht wissen? Sowohl die legendäre Investorin Cathie Wood als auch der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, setzen beide auf diese zwei Aktien

Wenn diese beiden Parteien auf ein und dieselbe Aktie setzen, dann will das schon etwas heißen: Sowohl die wachstumsorientierte und rebellische Investorin Cathie Wood, als auch der größte Hedgefonds der Welt, Blackrock, haben gerade die zwei selben Aktien im Portfolio, wie das Finanzportal „TipRanks“ feststellte.

Auf diese zwei Unternehmen setzen Cathie Wood und Blackrock

UiPath: UiPath ist führend im Bereich der Robotic Process Automation (RPA). Hier werden Geschäftsprozesse durch Software automatisiert, Gehaltsabrechnungen erledigt, Excel-Listen abgearbeitet und vieles mehr. Das Ergebnis: eine gesteigerte Produktivität und reduzierte Kosten. Der Markt für RPA soll laut Grand View Research jedes Jahr bis 2030 um fast 40 Prozent wachsen. UiPath hat fast 11 000 Kunden, zu denen unter anderem Google oder die NASA zählen. KI hat für UiPath dabei einen hohen Stellenwert und wird zunehmend in die Tools des Unternehmens verbaut mit dem Ziel, die gesamte Wissensarbeit zu automatisieren. UiPath ging erst im April 2021 an die Börse und liegt seit Jahresanfang über 20 Prozent im Plus. Wie TipRanks berichtete, sagt Canaccord-Analyst Kingsley Crane dazu: „Das Wettbewerbsumfeld scheint für das Unternehmen stabil zu sein und sich zu verbessern“. Und: „Microsoft existiert schon seit einiger Zeit als Wettbewerbsbedrohung, zumindest in der Erzählung. Obwohl die jüngsten Entwicklungen von Microsoft im Bereich KI, einschließlich des Produkts Power Automate, bedeutend sind, erwarten wir keine grundlegenden Veränderungen im Unternehmenssegment, das zunehmend die Kernkompetenz von PATH darstellt.“ Zudem: „Wenn man das auf die Aktie bezieht“, fügte der Analyst hinzu, „haben sich die Kennzahlen in den letzten Quartalen stetig verbessert.“ UiPath ist in gleich fünf ETFs von Cathie Wood eine der Top 10 Positionen.

Teradyne: Das US-Unternehmen hat den Fokus auf automatisierte Testgeräte und industrielle Automatisierung. Zu den Produkten zählen etwa Halbleitertestgeräte oder Automatisierungslösungen für die Automotive-Branche. Der Craig Hallum Analyst Christian Schwab sagt dazu laut TipRanks: „Wir sind weiterhin von den Chancen des Unternehmens ermutigt, da der Markt schließlich wieder an Dynamik gewinnt“. Und: „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass das Unternehmen mit den säkularen Trends einer steigenden Testnachfrage für immer komplexere Geräte, einschließlich der jüngsten KI-bedingten Nachfragesteigerungen nach Halbtests zur Unterstützung von Cloud-Computing und Speicher mit hoher Bandbreite, sowie der anhaltenden Stärke des Unternehmens gut aufgestellt ist.“ Teradyne zählt sowohl in Cathie Woods ARK Space Exploration & Innovation ETF als auch im ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF zu den Top 10 Positionen.

