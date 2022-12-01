United Labels
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dpa-AFX News zu United Labels
EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 (deutsch)
EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 (deutsch)
EQS-News: United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr (deutsch)
EQS-News: United Labels berichtet über das erste Halbjahr und erwartet auch für das Gesamtjahr 2025 eine positive Entwicklung (deutsch)
Kennzahlen (in )
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|21.954.671,31
|22.731.395,06
|24.818.982,85
|Nettogewinn ()
|-
|-
|1.111.408,90
|155.957,08
|632.106,24
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|0,16
|0,02
|0,09
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|5,43
|8,77
|-
|80,00
|21,89
|KUV
|0,26
|0,31
|-
|0,49
|0,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die United Labels AG vermarktet weltweit, allerdings mit ausgeprägtem europäischem Schwerpunkt, Konsumgüter, auf denen international erfolgreiche Comicfiguren dargestellt sind. Mit ihrem umfangreichen Lizenz- und Produktangebot sieht sich das Unternehmen als der führende deutsche Lizenzproduktspezialist in diesem Bereich. Die Gesellschaft erwirbt von den jeweiligen Lizenzgebern Produktlizenzen für die Marken verschiedenster Charaktere aus den Bereichen Zeichentrick und Comic. Auf dieser Grundlage entwickelt United Labels Designs und Produkte, und zwar mit den Schwerpunkten Geschenkartikel, Accessoires, Bekleidung, Schreib- und Plüschware. Nach Genehmigung von Konzept und Muster durch den Lizenzgeber lässt United Labels die Produkte bei ausgewählten Lieferanten überwiegend aus dem asiatischen Raum fertigen. Anschließend werden die Produkte über den Fach- und Großhandel vertrieben. Das operative Geschäft ist in die beiden Segmente Fachhandel und Großkunden gegliedert.
Offizielle Webseite: https://www.unitedlabels.com