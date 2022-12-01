Unternehmensprofil

Die United Labels AG vermarktet weltweit, allerdings mit ausgeprägtem europäischem Schwerpunkt, Konsumgüter, auf denen international erfolgreiche Comicfiguren dargestellt sind. Mit ihrem umfangreichen Lizenz- und Produktangebot sieht sich das Unternehmen als der führende deutsche Lizenzproduktspezialist in diesem Bereich. Die Gesellschaft erwirbt von den jeweiligen Lizenzgebern Produktlizenzen für die Marken verschiedenster Charaktere aus den Bereichen Zeichentrick und Comic. Auf dieser Grundlage entwickelt United Labels Designs und Produkte, und zwar mit den Schwerpunkten Geschenkartikel, Accessoires, Bekleidung, Schreib- und Plüschware. Nach Genehmigung von Konzept und Muster durch den Lizenzgeber lässt United Labels die Produkte bei ausgewählten Lieferanten überwiegend aus dem asiatischen Raum fertigen. Anschließend werden die Produkte über den Fach- und Großhandel vertrieben. Das operative Geschäft ist in die beiden Segmente Fachhandel und Großkunden gegliedert.

Offizielle Webseite: https://www.unitedlabels.com