Welche Aktien waren weltweit die besten oder die schlechtesten im November? Wir haben unsere Datenbank durchforstet und erstaunliche Gewinner und Verlierer gefunden. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Anleger setzen gerne auf steigende Aktien, um vom aktuellen Momentum zu profitieren. Denn schließlich heißt es ja nicht umsonst: The Trend is your Friend. Und so gilt dies auch für aktuell schlechte Aktien, die man vielleicht besser meiden möchte, bis ein nachhaltiger Boden gefunden wurde. Wir haben die 1.700 Aktien aus der BÖRSE ONLINE Datenbank durchforstet und damit starke Gewinne und krasse Verlierer im November gefunden.

Die besten Aktien im November

In der obigen Tabelle sehen Anleger den Erfolg der IBU-Tec-Aktie. Um 83,85 Prozent konnte das Papier im November zulegen. Das Unternehmen stellt Komponenten für E-Autos, aber auch für Verbrenner her und konnte zuletzt stark profitieren. Neben SNP und bet at home ging es auch für ausländische Aktien wie JD.com mit 46,42 Prozent im November deutlich nach oben. Doch ganz anders sah das bei diesen Werten aus:

Die schlechtesten Aktien im November

Denn auch wenn die Märkte im November grundsätzlich nach oben tendierten, so gab es doch auch kräftige Verlierer. Etwa Atlassian büßte 42,86 Prozent ein, Nikola verlor 39,28 Prozent und die Global Fashion Corp 36,23 Prozent.

