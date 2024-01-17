Unternehmensprofil

Die Valaris Ltd ist ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen für die internationale Öl- und Gasindustrie und in fast allen wichtigen Offshore-Märkten auf sechs Kontinenten tätig. Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben die weltweit größte Flotte von Offshore-Bohrinseln, darunter eine der neuesten Ultra-Tiefwasserflotten der Branche und eine führende Premium-Jackup-Flotte. Insgesamt werden mehr als 50 Bohrinseln betrieben, darunter Bohrinseln der Firma ARO, einem 50/50-Joint-Venture mit Saudi Aramco.

Offizielle Webseite: https://www.enscoplc.com