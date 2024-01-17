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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

VALARIS LTD

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WKN A3CNQC
ISIN BMG9460G1015
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e
    Umsatz (Mrd) 2,14 2,33
    Nettogewinn (Mrd) 0,23 0,33
    Gewinn/Aktie 3,24 4,36
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 28,55 11,37
    KUV 3,05 1,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Valaris Ltd ist ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen für die internationale Öl- und Gasindustrie und in fast allen wichtigen Offshore-Märkten auf sechs Kontinenten tätig. Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben die weltweit größte Flotte von Offshore-Bohrinseln, darunter eine der neuesten Ultra-Tiefwasserflotten der Branche und eine führende Premium-Jackup-Flotte. Insgesamt werden mehr als 50 Bohrinseln betrieben, darunter Bohrinseln der Firma ARO, einem 50/50-Joint-Venture mit Saudi Aramco.

    Offizielle Webseite: https://www.enscoplc.com

    Aktionärsverteilung