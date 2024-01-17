VALARIS LTD
%
H T
WKN A3CNQC
ISIN BMG9460G1015
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu VALARIS LTD
Kennzahlen (in USD)
|2026e
|2025e
|Umsatz (Mrd)
|2,14
|2,33
|Nettogewinn (Mrd)
|0,23
|0,33
|Gewinn/Aktie
|3,24
|4,36
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|28,55
|11,37
|KUV
|3,05
|1,61
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Valaris Ltd ist ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen für die internationale Öl- und Gasindustrie und in fast allen wichtigen Offshore-Märkten auf sechs Kontinenten tätig. Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben die weltweit größte Flotte von Offshore-Bohrinseln, darunter eine der neuesten Ultra-Tiefwasserflotten der Branche und eine führende Premium-Jackup-Flotte. Insgesamt werden mehr als 50 Bohrinseln betrieben, darunter Bohrinseln der Firma ARO, einem 50/50-Joint-Venture mit Saudi Aramco.
Offizielle Webseite: https://www.enscoplc.com