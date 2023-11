Wir haben 15 Aktien aus den USA gefunden, die von den Analysten geliebt werden. Denn alle 15 Werte weisen ausnahmslos Kaufempfehlungen auf und gehören somit zu den Geheimfavoriten. Außerdem ist ein Kurspotenzial von bis zu 68 Prozent möglich. Um welche Aktien es sich handelt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese 15 Aktien aus den USA lieben die Analysten

Bloomberg Geheimfavoriten-Aktien

Wir haben die Bloomberg-Datenbank nach denjenigen US-Aktien durchsucht, die ausnahmslos Kaufempfehlungen aufweisen. Keine einzige "Halten"-Empfehlungen und kein "Verkaufen"-Rating. Um eine gewisse Relevanz zu gewährleisten, mussten zudem mindestens 5 Analysten die Aktie covern.

Interessant war dabei, dass lediglich eine Aktie aus dem S&P 500 Index die Kriterien erfüllte. Dies war die Lamb Weston-Aktie. Witzig, aber kein Scherz: Lamb Weston ist ein Pommes-Unternehmen. Denn die Holding hat sich auf Tiefkühlkartoffelprodukte spezialisiert und das wichtigste Produkt sind Pommes. Dabei raten 10 Analysten zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 120 Dollar. Dies macht ein Potenzial von 21,35 Prozent. Allerdings sollten Anleger die Lamb Weston-Aktie zunächst auf die Beobachten-Liste setzen, und erst einsteigen, wenn das Papier die 200-Tage-Linie überwinden konnte.

Weil es im S&P 500 also nicht so viele Aktien mit ausnahmslos Kaufempfehlungen gab, sind wir ein Stockwerk tiefer gegangen. Und im US-Midcap-Index, dem S&P 400, sind wir dann reichlich fündig geworden:

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich heraus, bei welchem Anbieter Sie Aktien und ETFs am günstigsten und besten handeln können.

Geheimfavoriten-Aktien mit bis zu 68 Prozent Kurspotenzial

Wir haben sie die "Geheimfavoriten-Aktien" genannt, weil viele dieser US-Midcaps nicht so bekannt sind. Anleger gehen also mit der nötigen Vorsicht an die Sache heran. Dabei weist die Lantheus-Holdings mit fast 68 Prozent Kurspotenzial das meiste in dieser Liste auf. Bei Bloomberg raten 9 Analysten zum Kauf dieser Aktie, die auch mit KI eine grafische Diagnostik bei schweren Krankheiten erstellt. Die Lantheus-Aktie kämpft aktuell etwas mit der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie, weswegen Anleger das Geschehen auch hier erstmal beobachten.

Die meisten Kaufempfehlungen bekam allerdings die Valaris-Aktie. Der britische Betreiber von Bohrschiffen, der in Houston seine Zentrale hat, erhält von 14 Analysten bei Bloomberg ausnahmslos Kaufempfehlungen und das Kurspotenzial liegt bei fast 52 Prozent. Anleger können mit ersten kleinen Tranchen einsteigen, weil sich das Papier über der 200-Tage-Linie befindet. Entwickelt sich die Valaris-Aktie auch weiterhin so gut, wie sie es in den vergangenen Jahren tat, dann bauen Anleger das Engagement Stück für Stück aus.

Viele andere Aktien aus de Liste befinden sich aktuell noch am Scheideweg oder unter der 200-Tage-Linie. Es ist nicht ratsam, in Aktien einzusteigen, die noch keinen klaren Aufwärtstrend haben. An sich sieht auch die Kirby-Aktie nicht schlecht aus, doch diese kämpft aktuell mit der 200-Tage-Linie und ist auch wieder eine Schifffahrts-Aktie. Anleger nehmen sich also die Liste der 15 Geheimfavoriten-Aktien und legen sich die Werte auf die Beobachten-Liste. Dreht ein Trend oder bildet sich ein schöner Aufwärtstrend aus, so kann man mit kleinen Positionen nach und nach einsteigen.

Und lesen Sie auch: Analysten lieben diese Aktien: Ausnahmslos Kaufempfehlungen für Europa-Aktien mit bis zu 94 Prozent Kurspotenzial

oder: Mittelmeer-Perlen: Bis zu 11,78 Prozent Dividendenrendite mit Aktien aus Italien, Spanien, Portugal und sehr niedrige KGVs