Unternehmensprofil

Die Vale S.A. ist eines der größten Metall- und Bergbauunternehmen der Welt. Der Schwerpunkt liegt auf der Produktion von Eisenerz, Eisenerzpellets und Nickel sowie Kupfer. Die erzeugten Nickel- und Kupferkonzentrate enthalten den Angaben zufolge Nebenprodukte wie Platinmetalle, Gold, Silber und Kobalt. Des Weiteren betreibt das Unternehmen in Brasilien und anderen Regionen der Welt große Logistiksysteme, darunter Eisenbahnen, Seeterminals und Häfen, die in den Bergbaubetrieb integriert sind. Über Vertriebszentren wird die weltweite Lieferung von Eisenerz unterstützt. Direkt und über verbundene Unternehmen und Joint Ventures ist der Konzern auch im Energiegeschäft investiert.

Offizielle Webseite: https://www.vale.com