Mit diesem ETF können Anleger derzeit eine Dividendenrendite von 12,5 Prozent einstreichen. Zum Vergleich: Ein MSCI World ETF bietet derzeit „nur“ eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent.



Zweistellige Rendite beim MSCI Brazil Index

Bei Anlegern stehen brasilianische Aktien derzeit nicht hoch im Kurs. So haben sie in die sieben angebotenen Brasilien-ETFs nur 2,3 Milliarden Euro investiert. Bei den sieben größten DAX-ETFs sind es dagegen 15,6 Milliarden Euro.



Allerdings warten brasilianische Aktien momentan mit sehr hohen Dividendenrenditen auf, die beim MSCI Brazil Index zum Beispiel 12,5 Prozent betragen.



MSCI Indizes: Dividendenrenditen im Vergleich

Zweistellige Renditen bei Vale und Petrobras

Allein das brasilianische Bergbauunternehmen Vale bietet derzeit eine Dividendenrendite von 11,9 Prozent – und damit jene Aktie, die 20 Prozent vom MSCI Brazil Index ausmacht.



Sogar eine Dividendenrendite von 22,8 Prozent bietet der brasilianische Ölwert Petrobras, der 6,9 Prozent vom MSCI Brazil Index ausmacht.



Brasilien-ETFs: Ausschüttend oder thesaurierend

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Milliarden Euro ist der iShares MSCI Brazil acc ETF (WKN: A0Q4R8) aktuell der größte Brasilien-ETF. Die Dividenden legt er sofort wieder in das ETF-Vermögen an. Genauso wie der Lyxor MSCI Brazil acc ETF, der 324 Millionen Euro groß ist.



Der größte ausschüttende Brasilien-ETF ist der iShares MSCI Brazil dis ETF, der 283 Millionen Euro groß ist.



Hintergrund: Thesaurierende ETFs können Anleger meist am Kürzel „acc“ erkennen, ausschüttende ETFs am Kürzel „dist“.



Übrigens: Jeden Monat 500 Euro Dividende kassieren mit diesen Dividenden-ETFs