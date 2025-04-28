Unternehmensprofil

Die YOC AG ist mit der Entwicklung von Software für den digitalen Werbemarkt befasst. Mit seiner Handelsplattform VIS.X ermöglicht das Unternehmen Werbetreibenden, die Bekanntheit ihrer Marke zu steigern. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von hochwertigem mobilem Werbeinventar. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne wie Deutsche Telekom, Audi, McDonald`s, Volkswagen, Netflix, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Samsung, Garnier oder Sky.

Offizielle Webseite: https://www.yoc.com