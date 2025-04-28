Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

YOC

%
H T
WKN 593273
ISIN DE0005932735
Börse -
Stand -
YOC Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu YOC

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu YOC

    dpa-AFX News zu YOC

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu YOC

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 47,50 42,00 38,86 36,66 31,91
    Nettogewinn (Mio) 3,20 2,10 -0,41 3,72 2,90
    Gewinn/Aktie 0,92 0,61 -0,12 1,07 0,83
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 5,65 8,52 - 13,93 17,71
    KUV 0,38 0,43 0,94 1,41 1,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die YOC AG ist mit der Entwicklung von Software für den digitalen Werbemarkt befasst. Mit seiner Handelsplattform VIS.X ermöglicht das Unternehmen Werbetreibenden, die Bekanntheit ihrer Marke zu steigern. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von hochwertigem mobilem Werbeinventar. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne wie Deutsche Telekom, Audi, McDonald`s, Volkswagen, Netflix, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Samsung, Garnier oder Sky.

    Offizielle Webseite: https://www.yoc.com

    Aktionärsverteilung