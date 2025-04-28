YOC
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WKN 593273
ISIN DE0005932735
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu YOC
dpa-AFX News zu YOC
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EQS-News: YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio. EUR (deutsch)
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EQS-News: YOC behauptet sich in einem herausforderndem Marktumfeld und schafft klare Perspektiven für 2026 (deutsch)
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EQS-News: YOC AG: Relevanz statt Beschallung - Wie Bayer mit integrierter Husten-KI Markenkampagnen mit Mehrwert schafft (deutsch)
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EQS-Adhoc: YOC AG: Plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026 (deutsch)
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EQS-News: CTV BRAUCHT SYSTEM STATT SILOS: YOC BAUT KI-GESTEUERTE VIDEO-GESAMTLÖSUNG AUS (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|47,50
|42,00
|38,86
|36,66
|31,91
|Nettogewinn (Mio)
|3,20
|2,10
|-0,41
|3,72
|2,90
|Gewinn/Aktie
|0,92
|0,61
|-0,12
|1,07
|0,83
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|5,65
|8,52
|-
|13,93
|17,71
|KUV
|0,38
|0,43
|0,94
|1,41
|1,60
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die YOC AG ist mit der Entwicklung von Software für den digitalen Werbemarkt befasst. Mit seiner Handelsplattform VIS.X ermöglicht das Unternehmen Werbetreibenden, die Bekanntheit ihrer Marke zu steigern. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von hochwertigem mobilem Werbeinventar. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne wie Deutsche Telekom, Audi, McDonald`s, Volkswagen, Netflix, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Samsung, Garnier oder Sky.
Offizielle Webseite: https://www.yoc.com