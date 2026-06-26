Unternehmensprofil

Die Zalando SE ist ein Handelsunternehmen, das über das Internet ein breites Angebot an Mode für Herren, Damen und Kinder präsentiert und vermarktet. Anders als Mitbewerber startete Zalando als reiner Online-Händler und hat bis heute keinen stationären Handel, empfiehlt sich aber auch als Partner der bekannten Modelabel. Das Sortiment umfasst rund 200.000 Artikel von mehr als 1.500 Modemarken und reicht von Kleidung über Schuhe bis zu Accessoires. Zusätzlich vertreibt Zalando Eigenmarken. Das Unternehmen sieht sich nach Umsatzerlösen, Zahl der Besucher auf den Zalando-Internetseiten, der Markenbekanntheit und Zahl der aktiven Kunden als Marktführer unter den ausschließlich online agierenden Modehändlern. Der Konzern ist in dem vielen europäischen Ländern mit länderspezifischen Internetseiten aktiv und adressiert auf diese Weise mehr als 425 Millionen potenzielle Kunden.

Offizielle Webseite: https://www.zalando.de