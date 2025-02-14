Unternehmensprofil

Die Zebra Technologies Corp. zählt sich zu den weltweit führenden Anbietern von Enterprise Asset Intelligence (EAI)-Lösungen in der Branche der automatischen Identifizierung und Datenerfassung (AIDC). Mit diesem Fokus entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe eine breite Palette von AIDC-Produkten wie Mobilcomputer, Barcode-Scanner und Imager, RFID-Lesegeräte, Spezialdrucker für Barcode-Etikettierung und Personenidentifikation, Echtzeit-Ortungssysteme sowie entsprechendes Zubehör, Verbrauchsmaterial und Softwareanwendungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Wartung, Managed und Professional Services sowie Cloud-basierte Software-Abonnements und Robotik-Automatisierungslösungen. Wichtige Endnutzer sind Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitswesen sowie der öffentliche Sektor. Die Vermarktung erfolgt im Direktvertrieb und über ein Netzwerk von über 10.000 Vertriebspartnern, die in etwa 180 Ländern tätig sind.

Offizielle Webseite: https://www.zebracorporation.com