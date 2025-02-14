Zebra Technologies
Aktuelle Nachrichten zu Zebra Technologies
dpa-AFX News zu Zebra Technologies
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,39
|6,07
|5,40
|4,98
|4,58
|Nettogewinn (Mrd)
|0,99
|0,91
|0,42
|0,53
|0,30
|Gewinn/Aktie
|14,85
|12,45
|8,24
|10,25
|5,75
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|14,18
|15,84
|29,47
|37,68
|47,54
|KUV
|2,20
|2,37
|2,32
|4,00
|3,06
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Zebra Technologies Corp. zählt sich zu den weltweit führenden Anbietern von Enterprise Asset Intelligence (EAI)-Lösungen in der Branche der automatischen Identifizierung und Datenerfassung (AIDC). Mit diesem Fokus entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe eine breite Palette von AIDC-Produkten wie Mobilcomputer, Barcode-Scanner und Imager, RFID-Lesegeräte, Spezialdrucker für Barcode-Etikettierung und Personenidentifikation, Echtzeit-Ortungssysteme sowie entsprechendes Zubehör, Verbrauchsmaterial und Softwareanwendungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Wartung, Managed und Professional Services sowie Cloud-basierte Software-Abonnements und Robotik-Automatisierungslösungen. Wichtige Endnutzer sind Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitswesen sowie der öffentliche Sektor. Die Vermarktung erfolgt im Direktvertrieb und über ein Netzwerk von über 10.000 Vertriebspartnern, die in etwa 180 Ländern tätig sind.
Offizielle Webseite: https://www.zebracorporation.com