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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Zebra Technologies

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WKN 882578
ISIN US9892071054
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,39 6,07 5,40 4,98 4,58
    Nettogewinn (Mrd) 0,99 0,91 0,42 0,53 0,30
    Gewinn/Aktie 14,85 12,45 8,24 10,25 5,75
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 14,18 15,84 29,47 37,68 47,54
    KUV 2,20 2,37 2,32 4,00 3,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Zebra Technologies Corp. zählt sich zu den weltweit führenden Anbietern von Enterprise Asset Intelligence (EAI)-Lösungen in der Branche der automatischen Identifizierung und Datenerfassung (AIDC). Mit diesem Fokus entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe eine breite Palette von AIDC-Produkten wie Mobilcomputer, Barcode-Scanner und Imager, RFID-Lesegeräte, Spezialdrucker für Barcode-Etikettierung und Personenidentifikation, Echtzeit-Ortungssysteme sowie entsprechendes Zubehör, Verbrauchsmaterial und Softwareanwendungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Wartung, Managed und Professional Services sowie Cloud-basierte Software-Abonnements und Robotik-Automatisierungslösungen. Wichtige Endnutzer sind Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitswesen sowie der öffentliche Sektor. Die Vermarktung erfolgt im Direktvertrieb und über ein Netzwerk von über 10.000 Vertriebspartnern, die in etwa 180 Ländern tätig sind.

    Offizielle Webseite: https://www.zebracorporation.com

    Aktionärsverteilung