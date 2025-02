Diese acht Aktien sind laut einer Auswertung des Vermögensverwalters VanEck dabei, massiv von einem kommenden Megatrend zu profitieren, den Anleger aktuell kaum auf dem Schirm haben. Darum genau sind die Titel jetzt spannend und darum könnte sich ein Kauf lohnen.

KI war in den vergangenen zwei Jahren das große Thema an den Börsen. Doch die Entwicklungen in diesem Bereich schieben auch andere potenzielle Megatrends an, vor allem im Bereich der Robotik.

8 Megatrend-Aktien laut Experten jetzt ein Kauf

Hier sieht der Vermögensverwalter VanEck darum enormes Potenzial. In einer kürzlichen Studie hieß es: „Künstliche Intelligenz revolutioniert die Robotik, indem sie Maschinen intelligenter, anpassungsfähiger und in der Lage macht, komplexe Aufgaben zu bewältigen. KI-gesteuerte Roboter werden branchenübergreifend eingesetzt, um die vorausschauende Wartung zu verbessern, Arbeitsabläufe zu optimieren und den Umfang der Automatisierung zu erweitern.“

Laut einer Auswertung der Experten können sogar Anleger bereits jetzt von diesem potenziellen Trend-Thema profitieren. Konkret soll das mit den folgenden acht Aktien möglich sein:

Gerne helfe ich Ihnen mit den ISINs der genannten Unternehmen:

- Zebra Technologies: US9892071054

- Intuitive Surgical: US46120E6023

- Teradyne: US8807701029

- Keyence Corporation: JP3236200006

- Yaskawa Electric Corporation: JP3932000007

- KUKA AG: DE0006204407

- Fanuc Corporation: JP3802400006

- ABB Ltd.: CH0012221716

Bitte beachten Sie, dass Universal Robots eine Tochtergesellschaft von Teradyne ist und daher keine eigene ISIN besitzt. citeturn0search1

Die wahren Gewinner des Megatrends

Doch diese Aktien sind nicht die einzigen Titel, die potenziell die Gewinner dieses Milliardenmarktes sein können. In einer exklusiven Analyse von BÖRSE ONLINE haben sich unsere Experten den Sektor genauer angeschaut und die Profiteure dieses Trends mit enormem Kurspotenzial identifiziert.

Hier können Sie mehr dazu erfahren