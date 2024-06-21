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ABN Amro Group

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WKN A143G0
ISIN NL0011540547
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,11 9,44 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,86 2,41 2,25 2,40 2,70
    Gewinn/Aktie 3,51 2,89 2,45 2,72 2,99
    Dividende/Aktie 1,91 1,63 1,54 1,35 1,51
    Rendite (%) 5,04 4,27 5,17 9,07 11,11
    KGV 10,92 13,30 12,16 5,47 4,55
    KUV 3,08 3,40 2,06 - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ABN AMRO ist eine Full-Service-Bank mit regionalem Schwerpunkt auf die Niederlande. Basierend auf seiner Finanzexpertise und dem umfangreiche Wissen über zahlreiche Branchen bietet das Institut ein breites Spektrum an Leistungen im Privat- und Firmenkundengeschäft.

    Offizielle Webseite: https://www.abnamro.com

    Aktionärsverteilung