ABN Amro Group
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WKN A143G0
ISIN NL0011540547
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu ABN Amro Group
dpa-AFX News zu ABN Amro Group
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|10,11
|9,44
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|2,86
|2,41
|2,25
|2,40
|2,70
|Gewinn/Aktie
|3,51
|2,89
|2,45
|2,72
|2,99
|Dividende/Aktie
|1,91
|1,63
|1,54
|1,35
|1,51
|Rendite (%)
|5,04
|4,27
|5,17
|9,07
|11,11
|KGV
|10,92
|13,30
|12,16
|5,47
|4,55
|KUV
|3,08
|3,40
|2,06
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
ABN AMRO ist eine Full-Service-Bank mit regionalem Schwerpunkt auf die Niederlande. Basierend auf seiner Finanzexpertise und dem umfangreiche Wissen über zahlreiche Branchen bietet das Institut ein breites Spektrum an Leistungen im Privat- und Firmenkundengeschäft.
Offizielle Webseite: https://www.abnamro.com