Diese Aktien sind zu günstig, um sie zu ignorieren. Anleger sollten deswegen bei diesen Europa-Aktien genau hinsehen. Denn geht es nach Dividendenrendite, KBV und KGV, dann finden sich hier wahre Schnäppchen. Auf diese Aktien sollten Anleger setzen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Zwar wird es aktuell an der Börse etwas ungemütlicher und etwa Bank-Aktien bekamen eins auf den Deckel, doch gerade das könnte jetzt ungeahnte Kurspotenziale freisetzen. In diesem Video zeigt BÖRSE ONLINE, welche Europa-Aktien jetzt sehr günstig nach KGV, KBV und Dividendenrendite bewertet sind.

So zeigt sich etwa, dass die Stellantis-Aktie weiterhin mit einem KGV von 3,2 und einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent sehr günstig ist. Zudem beträgt das KBV lediglich 0,78. Man spricht bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,0 von einem fairen Wert. Dann wäre das Unternehmen an der Börse genau so bewertet, wie es die Vermögensgegenstände des Unternehmens zulassen. Zudem rät BÖRSE ONLINE bei der Stellantis-Aktie weiter zum Kauf, auch wenn der Stoppkurs langsam gefährlich nahe kommt. Aufgrund der China-Zölle hatten Auto-Aktien es ja zuletzt etwas schwerer. Doch wenn die Stellantis-Aktie das Kursziel von BÖRSE ONLINE in Höhe von 34 Euro erreicht, dann würde dies ein Kurspotenzial von 70 Prozent bedeuten.

Doch auch diese europäischen Aktien bieten jetzt historische Kaufchancen:

Ohne Risiko sind solche Aktien natürlich nicht. Anleger achten auf einen schönen Trend und beachten das Risiko. Am besten kauft man sich tranchenweise in eine Aktie, von der man überzeugt ist. Der Vorteil für solche günstigen Aktien: Die Gefahr, dass sie noch deutlich weiter fallen, ist aufgrund der sehr niedrigen Bewertung begrenzt.



Richtig spannend für Anleger wird es dann aber auch bei diesen Aktien: Denn diese Europa-Aktie weist lediglich ein KGV von 1,9 auf und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Und diese Bank-Aktie bietet aktuell eine Dividendenrendite von 11,14 Prozent und das bei einem KGV von 2,8. Und bei dieser dritten Aktien sieht BÖRSE ONLINE fast 100 Prozent Kurspotenzial von 16,65 Euro bis auf 30 Euro.

Um welche 3 Aktien es sich hier handelt und welche historischen Kaufchancen Anleger sich nicht entgehen lassen dürfen, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

