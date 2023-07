Diese Bank-Aktien aus Europa und den USA bieten gleichzeitig hohe Dividenden und niedrige KGVs. Zum Teil sind KGVs von unter 5,0 möglich und die Dividendenrendite gehen bei diesen Aktien bis zu 10,09 Prozent. Welche Banken jetzt ein Schnäppchen sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank.

In der Banken-Branche läuft es wieder. Der STOXX Europe 600 Banks Index, der aus den europäischen Banken besteht, konnte in den vergangenen drei Monaten um 10 Prozent zulegen. Und das amerikanische Pendant dazu, im selben Zeitraum sogar um 15 Prozent. Dennoch lassen sich viele Bank-Aktien mit hervorragenden Bewertungen finden. So bieten manche ein KGV von unter 5,0 und die Dividendenrendite geht vereinzelt bis zu über 10 Prozent. Bei welchen Bank-Aktien ein genauerer Blick lohnt:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Bank-Aktien

Bank-Aktien

Die aktuell günstigste Bank-Aktie aus dem S&P 500 und dem STOXX Europe 600 ist die der britischen Barclays. Das Papier weist ein KGV von 4,4 für 2024 auf und zugleich eine Dividendenrendite von 5,23 Prozent. Nach den letzten Quartalszahlen gab es bei der Barclays-Aktie zwar wieder einen Abverkauf, doch Anleger können sich das Papier auf die Watchlist legen. Wenn die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie wieder überwunden werden, könnte sich charttechnisch ein Einstieg lohnen.

Die zweitgünstigste Aktie nach dem KGV ist die französische Société Générale. Die Franzosen weisen ein KGV für 2024 in Höhe von 4,6 und eine Dividendenrendite von 6,23 Prozent auf. Der Chart der Société Générale-Aktie sieht dabei deutlich besser aus und hier kann ein Einstieg gelingen.

Und auf Platz 3 befindet sich bereits die Aktie der Deutschen Bank. Deutschlands größtes Geldhaus wird für 2024 mit einem KGV von 4,8 und einer Dividendenrendite von 4,29 Prozent bewertet. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der deutschen Bank-Aktie mit einem Kursziel von 15 Euro und einem Stoppkurs bei 7,60 Euro. Auch im Chart macht die Aktie aktuell eine gute Figur.

Bis zu 10,09 Prozent Dividendenrendite

Die höchste Dividendenrendite unter den europäischen und amerikanischen Banken bietet indes die österreichische Bawag Group. Allerdings war die Aktie der Bawag Group vor einigen Wochen stärker abgestürzt, was zu einer guten Bewertung von einem KGV in Höhe von 5,4 und einer Dividendenrendite von 10,09 Prozent geführt hat. Anleger sind hier vorsichtig und warten eine saubere Bodenbildung ab.

Doch ebenfalls hohe Dividenden bieten auch die Natwest Group mit 7,49 Prozent und die BNP Paribas mit 6,95 Prozent. Die britische Natwest Aktie sieht im Chart okay aus, Anleger sollten aber auf einen sauberen Aufwärtstrend achten und erst dann einsteigen. Und diesen schönen Aufwärtstrend gibt es bei der französischen BNP Paribas-Aktie bereits. Hier können Anleger eine kleine Position eröffnen und von der hohen Dividendenrendite und dem niedrigen KGV von 6,4 profitieren.

