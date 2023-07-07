Adler Group
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WKN A14U78
ISIN LU1250154413
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Adler Group
dpa-AFX News zu Adler Group
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EQS-News: Adler Group und PAUL Tech starten klimafreundliche Wärmeversorgung für 17.500 Berliner Wohnungen (deutsch)
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EQS-News: Adler Group S.A. mit Fortschritten bei der Veräußerung von Projektentwicklungen und solider Performance in Q1 2026 (deutsch)
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EQS-News: Adler Group gibt den Verkauf eines Wohnungsensembles in Berlin an CRX und MB RE bekannt (deutsch)
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EQS-News: Adler Group verkauft Berliner Büroimmobilie "Kornversuchsspeicher" an die BAL Gruppe - Lübke Kelber war exklusiv beratend tätig (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
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|Nettogewinn (Mio)
|-526,36
|792,72
|-1.809,83
|-1.674,85
|-1.165,01
|Gewinn/Aktie
|-3,20
|5,76
|-11,75
|-13,25
|-10,03
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
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|0,06
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|KUV
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ADLER Group S.A. ist ein Immobilienholding, die mit ihren zahlreichen Konzerngesellschaften auf den Ankauf, die Verwaltung und Entwicklung von Mehrfamilienhäusern in Deutschland konzentriert hat. Der Immobilienbestand umfasst mehr als 17.500 Mietwohnungen, die sich vorwiegend in Berlin befinden. Der überwiegende Teil der Objekte fällt in das Marktsegment des bezahlbaren Wohnraums. Neben dem Mietwohnungsportfolio besitzt die Adler Group ein Portfolio von Entwicklungsprojekten in einigen der größten Städte Deutschlands. Die Adler Group will diese eigenen Angaben zufolge nicht auf Dauer halten, sondern vielmehr durch Verkäufe dieser Entwicklungsprojekte Erträge erzielen.
Offizielle Webseite: https://www.adler-group.com