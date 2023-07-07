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Adler Group

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WKN A14U78
ISIN LU1250154413
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) - - - - -
    Nettogewinn (Mio) -526,36 792,72 -1.809,83 -1.674,85 -1.165,01
    Gewinn/Aktie -3,20 5,76 -11,75 -13,25 -10,03
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - 0,06 - - -
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ADLER Group S.A. ist ein Immobilienholding, die mit ihren zahlreichen Konzerngesellschaften auf den Ankauf, die Verwaltung und Entwicklung von Mehrfamilienhäusern in Deutschland konzentriert hat. Der Immobilienbestand umfasst mehr als 17.500 Mietwohnungen, die sich vorwiegend in Berlin befinden. Der überwiegende Teil der Objekte fällt in das Marktsegment des bezahlbaren Wohnraums. Neben dem Mietwohnungsportfolio besitzt die Adler Group ein Portfolio von Entwicklungsprojekten in einigen der größten Städte Deutschlands. Die Adler Group will diese eigenen Angaben zufolge nicht auf Dauer halten, sondern vielmehr durch Verkäufe dieser Entwicklungsprojekte Erträge erzielen.

    Offizielle Webseite: https://www.adler-group.com

    Aktionärsverteilung