Welche Aktien konnten 2022 am meisten überzeugen? Welche haben gnadenlos versagt? Die große Analyse der BÖRSE-ONLINE-Datenbank verrät mehr. Von Roland Frank und Jennifer Senninger



2022 war alles andere als ein ruhiges Jahr. Inflation, steigende Zinsen, Energiekrisen und Kriege hielten die Märkte in Atem. Dabei kamen einige Aktien ordentlich unter die Räder – andere hingegen konnten sich gerade zu diesen Zeiten hervorragend behaupten. Wir haben die BÖRSE-ONLINE-Datenbank mit ihren rund 1700 Werten analysiert und Ihnen die Gewinner und Verlierer hinsichtlich der Performance im Jahr 2022 ermittelt. Zu den Gewinnern zählt auf Platz 3 etwa Occidental Petroleum. Kein Wunder: Aktien aus dem Energiesektor konnten vergangenes Jahr besonders gut performen, da weltweit eine große Knappheit herrscht. Das Unternehmen legte vergangenes Jahr fast 127 Prozent zu. Zum Vergleich: Der S&P 500 liegt auf Jahressicht rund 20 Prozent im Minus. Dieses Minus haben einige Unternehmen jedoch nochmal deutlich übertroffen. So zählt zu den größten Verlierern des Jahres etwa der Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital, der über 95 Prozent an Wert einbüßte.

BO-Datenbank Die größten Gewinner 2022

BO-Datenbank Die größten Verlierer 2022

Wenn Sie wissen wollen, wer die besten und schlechtesten Aktien im September waren?