Unternehmensprofil

Akzo Nobel NV stellt Farben und Lacke her. Im Bereich "Performance Coatings" bezeichnet sich die Gruppe als weltweit führend. Das Produktportfolio umfasst Marken wie Dulux, SIKKENS, international, Interpon. Diese Produkte werden zum Schutz und zur Veredelung von Schiffen, Autos, Flugzeugen, Yachten und architektonischen Komponenten (Stahlbau, Bauprodukte, Bodenbeläge), Konsumgütern (mobile Geräte, Geräte, Getränkedosen, Möbel) sowie Öl- und Gasanlagen eingesetzt. Das Segment " Decorative Paints" umfasst eine Vielzahl von Qualitätsprodukten für jede Situation und Oberfläche, darunter Farben, Lacke und Lasuren. Darüber hinaus werden eine Reihe von Mischmaschinen und Farbkonzepten für die Bau- und Renovierungsindustrie angeboten. Der Konzern ist in mehr als 80 Ländern tätig. Das Segment "Spezialchemikalien" wurde 2018 verkauft, 2017 werden diese Aktivitäten als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen.

Offizielle Webseite: https://www.akzonobel.com