Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Alphabet (C)

%
H T
WKN A14Y6H
ISIN US02079K1079
Börse -
Stand -
Alphabet (C) Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Alphabet (C)

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Alphabet (C)

    dpa-AFX News zu Alphabet (C)

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Alphabet (C)

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 606,65 497,69 402,84 350,02 307,39
    Nettogewinn (Mrd) 183,56 253,53 132,17 100,12 73,80
    Gewinn/Aktie 14,77 20,58 10,91 8,13 5,84
    Dividende/Aktie 0,92 0,87 0,83 0,60 -
    Rendite (%) 0,26 0,25 0,27 0,32 -
    KGV 24,17 17,31 28,69 23,28 23,92
    KUV 7,32 8,82 4,52 3,16 2,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Alphabet Inc. (vorher Google Inc.) ist ein Internetdienstleister, der unter dem Namen "BackRub" als reine Suchmaschine startete. Heute steht Alphabet für eine Reihe weiterer Dienstleistungen, darunter vor allem gezielt geschaltete Werbung für Firmenkunden. Werbung ist denn auch die größte Einnahmequelle des Konzerns. Das Geschäft gruppiert sich rund um die Themen "Search", "Adversiting", "Operating Systems and Platforms" und "Enterprise". Zu den bekannten Anwendungen Alphabets zählen u.a. Google, Google Maps, Google Earth, YouTube oder Android. Der Konzern berichtet in den drei Regionen "United Staates", United Kingdom" und "Rest of the World". Alphabet wurde im Jahre 1998 von Larry Page und Sergey Brin ins Leben gerufen.

    Offizielle Webseite: https://www.abc.xyz

    Aktionärsverteilung