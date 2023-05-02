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Amundi

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WKN A143DP
ISIN FR0004125920
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,64 3,65 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,59 1,54 1,59 1,30 1,16
    Gewinn/Aktie 7,44 8,01 7,74 6,37 5,70
    Dividende/Aktie 5,04 4,79 4,25 4,25 4,10
    Rendite (%) 5,25 4,99 6,02 6,62 6,66
    KGV 12,22 12,94 9,12 10,08 10,81
    KUV 5,32 5,44 4,36 3,84 4,01

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Amundi S.A. gehört zu den größten Asset Management-Konzernen weltweit. Zusammen mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften unterstützt die Gruppe mehr als 100 Millionen Anleger in 35 Ländern. Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 2,2 Bill. Euro. Institutionelle Investoren bilden den bedeutendsten Kundenkreis gefolgt von Privatanlegern.

    Offizielle Webseite: https://www.amundi.com

    Aktionärsverteilung