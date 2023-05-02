Unternehmensprofil

Die Amundi S.A. gehört zu den größten Asset Management-Konzernen weltweit. Zusammen mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften unterstützt die Gruppe mehr als 100 Millionen Anleger in 35 Ländern. Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 2,2 Bill. Euro. Institutionelle Investoren bilden den bedeutendsten Kundenkreis gefolgt von Privatanlegern.

Offizielle Webseite: https://www.amundi.com