Die Dividendensaison ist im vollen Gange und im Mai können Anleger richtig viel Geld verdienen. Dafür haben wir einige interessante Dividendenrenditen von zum Teil bis zu 9 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im Mai freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 19 ausgewählte Aktien, die im Mai eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch viel mehr Unternehmen, welche ihre Anleger im Mai mit Dividenden verwöhnen. Doch aufgrund der Fülle an Aktien, haben wir einige vielversprechende ausgewählt. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 19 Aktien, die im Mai eine gute Dividende zahlen.

Diese Aktien zahlen unter Anderem im Mai eine gute Dividende

Aktie Dividendenrendite ex-Datum Auszahlungen pro Jahr Amundi 7,05% 22.05. 1 Axa 5,26% 08.05. 1 Danone 3,21% 09.05. 1 Eni Spa 7,93% 22.05. 4 Equinor 7,91% 11.05. 4 H&M 4,29% 05.05. 2 Philips 4,46% 11.05. 1 Main Street Capital 7,27% 05.05. 12 MSCI 1,07% k.A. 1 Norsk Hydro 8,65% 11.05. 1 Österreichische Post 5,52% 02.05. 1 Porr 3,57% 05.05. 1 Starbucks 1,83% 11.05. 4 Swiss Life 4,29% 03.05. 1 Texas Instruments 2,90% k.A. 4 Transalta Renewables 7,56% 12.05. 12 Umicore 2,73% 02.05. 2 Walmart 1,49% 04.05. 4 Wienerberger 2,79% 09.05. 1

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Mai. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Mai gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Und falls Sie sich wundern und fragen: Wo sind denn die ganzen deutschen Aktien, die im Mai Dividende bezahlen? Dann lesen Sie diesen Artikel: Zwischen 3 und 58 Prozent Dividendenrendite im Mai: Alle deutschen Aktien mit hohen Dividenden

Aktien mit guter Dividende im Mai

Wenn Sie sich die Tabelle anschauen, dann finden Sie einige französische Aktien wie Amundi mit 7,05 Prozent Dividendenrendite, Axa mit 5,26 Prozent oder auch Danone mit 3,21 Prozent Dividende. Doch auch norwegische Aktien wie Equinor und Norsk Hydro zahlen im Mai hohe Dividenden. Bei Equinor sind es 7,91 Prozent und bei Norsk Hydro sogar 8,65 Prozent.

Spannend können auch Schweizer- und österreichische Aktien werden. So zahlen Swiss Life 4,29 Prozent Dividendenrendite, Wienerberger 2,79 Prozent und Porr 3,57 Prozent.

Im Mai gibt es also für Anleger eine große Fülle und Bandbreite an Aktien, die gute und hohe Dividenden auszahlen. Wichtig ist dabei aber nicht nur die Höhe der Dividende, sondern auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttung und das zukünftige Kurswachstum der Aktien. Deswegen hat BÖRSE ONLINE die besten Dividenden-Aktien der Welt herausgesucht und sie im neuen Index (handelbar mit einem Zertifikat) BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars vereinigt.

Regelmäßige Dividenden im Mai

Allerdings zahlen die meisten europäischen Aktien lediglich ein Mal im Jahr ihre Dividende. Wer quartalsweise oder sogar monatliche Ausschüttungen auf sein Konto bekommen möchte, der muss seinen Blick auf Nordamerika ausweiten. Hier bieten im Mai etwa Main Street Capital oder Transalta Renewables monatliche Dividenden an. Die Riesen Walmart mit 1,49 Prozent Dividendenrendite und Starbucks mit 1,83 Prozent Dividendenrendite zahlen ihre Gewinne quartalsweise an Anleger.

Übrigens, lesen Sie auch: Riesen-Dividenden: Alle deutschen Aktien mit mehr als 5 Prozent Dividendenrendite im Mai - Allianz, Mercedes, Hapag Lloyd und Co.