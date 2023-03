Durch die aktuellen Marktverwerfungen können sich Anleger einige Schnäppchenaktien mit hohen Dividendenrenditen sichern. Doch lohnt sich bei diesen Value-Titeln jetzt ein Einstieg oder sollten Investoren noch abwarten?

An den Kapitalmärkten gibt es immer wieder Phasen in denen Value-Aktien zu Spottpreisen gehandelt werden, weil Panik und Angst die Händler beherrschen. Nach der Pleite der SVB ist erneut eine solche Phase angebrochen, weshalb es für Anleger durchaus Sinn machen kann, sich jetzt schon Titel zu sichern, anstatt noch abzuwarten.

3 europäische Value-Aktien

Besonders in Europa gibt es dabei einige interessante Titel, die auch zusätzlich eine attraktive Dividendenrendite ausweisen. Deswegen sollten sich Anleger diese Werte genauer anschauen:

Veolia Environnement (Dividendenrendite 5,8 Prozent)

Erster Titel ist der zweitgrößte französische Wasserversorger und -aufbereiter Veolia. Das Unternehmen mit sehr konservativen Geschäftsmodell ist zusätzlich noch in einigen Wachstumsfeldern wie Meerwasserentsalzung und Co. unterwegs.

Auf dem aktuellen Kursniveau bei etwa 27 Euro ergibt sich für den Titel ein KGV von 12 und eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent.

ING Groep (Dividendenrendite: 7,3 Prozent)

Besonders abgestraft wurden in den vergangenen Tagen allerdings Banktitel, selbst wenn sie nur wenig mit der eigentlichen Krise zu tun haben. Dies ist auch bei der ING der Fall, welche schon seit Längerem ihre große Konzernsanierung hinter sich hat.

Auf dem aktuellen Kursniveau bei 11 Euro ergibt sich ein KGV von nur 7,1 und eine Dividendenrendite von 7,3 Prozent.

Amundi (Dividendenrendite: 8,3 Prozent)

Wer allerdings in der aktuellen Marktphase mit Banken nichts zu schaffen haben will, der kann sich ein anderes Geldinstitut aus Frankreich anschauen, nämlich Amundi. Das Fondshaus ist vor allem bekannt durch sehr günstige ETFs und dürfte weiter vom Anlagetrend in Indexfonds profitieren.

Auf dem aktuellen Kursniveau bei 57 Euro ergibt sich ein KGV von 7,8 und eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent.

